Cantalejo retira el nombre franquista de tres calles, pero mantiene la plaza Calvo Sotelo
QUIQUE YUSTE Segovia Domingo, 5 agosto 2018, 17:44

Con los votos a favor de los seis concejales del Partido Socialista y los tres en contra de los ediles del Partido Popular, el pleno del Ayuntamiento de Cantalejo ha aprobado el cambio de nombre de tres calles de la localidad, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que homenajeaban a personas relacionadas con el franquismo. En concreto, cambian su denominación las calles General Varela, General Moscardó y Onésimo Redondo, al igual que ocurrió hace dos años, cuando el Ayuntamiento briquero procedió al cambio de denominación de otras ocho vías del municipio: la plaza del General Franco, las calles Falange Española, 18 de Julio, 17 de Julio, General Mola, General Queipo de Llano, José Antonio Primo de Rivera y Generalísimo, ésta última en el barrio de Aldeonsancho.

La nueva alteración del callejero de Cantalejo se debe a una moción presentada por Compromís en el Senado a través de la cual se requirió al Ayuntamiento de la localidad que cambiara el nombre de cuatro calles que mantuvieron su denominación, al entender los responsables municipales que la relación de las personas que daban nombre a las calles con el franquismo no era lo suficientemente importante. «Sin la moción de Compromís igual estos cambios no se habrían llevado a cabo», reconoce el alcalde, Máximo San Macario, quien apunta que los nombres de calles cambiados en 2016 podían resultar «hirientes» para la memoria de las personas. «Ahora no teníamos ese sentir», afirma el regidor, quien espera que con los nuevos cambios de denominación de las calles todo el callejero de la localidad cumpla la Ley de Memoria Histórica.

Para renombrar las vías en cuestión, el Ayuntamiento optó por acudir al callejero anterior a la República, descartando nombres como Colón o Segovia, al haber sido escogidos para otras calles del municipio, y eligiendo Pozo Nuevo para denominar a la hasta ahora calle del General Varela. Para las otras dos vías, decidió dos nombres nuevos que rindieran homenaje a personas o colectivos relevantes del municipio. Así, la calle General Moscardó pasará a denominarse Doctores Sanz Ramos, quienes tuvieron su clínica en dicha vía; mientras que la calle Onésimo Redondo se llamará calle La Gacería, en homenaje a la jerga típica de Cantalejo.

La plaza Calvo Sotelo, que también figuraba en el requerimiento para cambiar su nombre, mantendrá su denominación aunque cambiará la persona a la que rinde homenaje. Así, aunque fue nombrada en honor a José Calvo Sotelo (ministro de la dictadura de Primo de Rivera), pasará a recordar al que fuera presidente del Gobierno entre 1981 y 1982, Leopoldo Calvo Sotelo.

Los cambios de nombres, que supondrán un coste aproximado de 200 euros al Ayuntamiento de Cantalejo, se producirán después del verano, una vez que reciban las placas con las nuevas denominaciones. Durante las próximas fechas el Ayuntamiento procederá al envío de cartas y certificados a los vecinos de las calles afectadas así como las comunicaciones pertinentes a instituciones y administraciones.