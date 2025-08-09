El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aparcamiento de motocicletas en el recinto histórico de la ciudad. A. de Torre

Los cambios en la movilidad 'revolucionan' el uso de la moto como alternativa

En diez años, la presencia de vehículos de dos ruedas en la provincia de Segovia ha aumentado por encima del 49% hasta superar las 11.000 monturas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:11

Los datos sobre el parque automovilístico de cada provincia que actualiza la Dirección General de Tráfico (DGT) con periodicidad anual acreditan una imagen cada vez ... más frecuente en los cascos urbanos de muchas localidades segovianas. Se trata del aumento de la presencia de motocicletas en las calles. En 2014, el organismo dependiente del Ministerio del Interior daba cuenta de 7.421 monturas. Dos lustros después, esa flota de dos ruedas se ha ampliado hasta alcanzar las 11.075, tal y como recogen las estadísticas de Tráfico fechadas al término del curso pasado. Según estas cifras, hay 3.654 motos más en circulación en Segovia que diez años atrás, lo que representa un incremento de este parque móvil en particular superior al 49%.

