Los cambios en la movilidad 'revolucionan' el uso de la moto como alternativa

Los datos sobre el parque automovilístico de cada provincia que actualiza la Dirección General de Tráfico (DGT) con periodicidad anual acreditan una imagen cada vez ... más frecuente en los cascos urbanos de muchas localidades segovianas. Se trata del aumento de la presencia de motocicletas en las calles. En 2014, el organismo dependiente del Ministerio del Interior daba cuenta de 7.421 monturas. Dos lustros después, esa flota de dos ruedas se ha ampliado hasta alcanzar las 11.075, tal y como recogen las estadísticas de Tráfico fechadas al término del curso pasado. Según estas cifras, hay 3.654 motos más en circulación en Segovia que diez años atrás, lo que representa un incremento de este parque móvil en particular superior al 49%.

Detrás de esta tendencia alcista está la búsqueda de soluciones a algunos de los males que aquejan al tráfico por la ciudad. Los conductores que transitan por ella, sobre todo por el complicado entramado viario que entretejen las calles del recinto amurallado, no suelen librarse de congestiones en determinados momentos en los que el flujo de vehículos aumenta. La restricción de circulación que traerá consigo la aplicación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) persigue limitar el paso de vehículos al perímetro planteado. Otra 'enfermedad' que padece la movilidad en la escasez de aparcamiento. Estas razones están detrás de que cada vez se vean más motocicletas por las calles.

En los últimos tiempos, esa evolución en el parque automovilístico suma cada año entre 400 y 500 nuevas matriculaciones. Para muestra, el botón del tránsito de 2023 a 2024, últimos registros de anualidades completas que posee en sus archivos la Dirección General de Tráfico. En esos doce meses, se han añadido cerca de cuatrocientas nuevas motos, lo que equivale a una subida del 3,7%.

Los datos recabados por la DGT también ponen de manifiesto un incremento del parque de turismos en el conjunto de la provincia. Sin embargo, esta ampliación no alcanza la dimensión de la 'revolución' de los vehículos de dos ruedas. En diez años se ha pasado de contar con una flota de 87.795 coches a tener 95.368 al cierre del ejercicio 2024. La ganancia de más de 7.500 turismos en circulación supone un aumento del 8,6%, por debajo del crecimiento cercano al 50% de las motocicleta en el mismo periodo de tiempo.