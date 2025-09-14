El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas hacen ejercicios físicos en un gimnasio de Segovia. Antonio de Torre

El 'boom' de la actividad física tras el verano reduce la estacionalidad de los gimnasios

Septiembre sigue siendo un mes al alza, con más de un 30% de clientes respecto a agosto, pero el margen se ha estrechado

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:07

El cambio de agosto a septiembre sigue representando un buen chute de inscripciones a los gimnasios, esa penitencia que asumen sus usuarios tras concederse el ... relax de unas vacaciones, de esas comidas sin pensar en la báscula, esos días en los que apetece más la playa que correr la media hora de rigor. Las altas aún suben en torno a un 30%, una cifra reseñable, pero a la baja respecto a tiempos pretéritos en los que llegaba a superar el 50%. Se explica porque el compromiso con la actividad física es cada vez más diario, una conquista de la prevención saludable. Porque cada vez hay más demanda por sudar en los centros, producto de ese enfoque de salud que beneficia a todos. Y porque los jóvenes se han subido al tren. Como no faltan clientes, los baches estivales o navideños han encogido.

