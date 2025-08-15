Boceguillas lamenta su «desamparo» sanitario tras el traslado del único médico La alcaldesa, Cristina Cristóbal, critica la falta de previsión y advierte de los riesgos para más de 800 pacientes

El Norte Segovia Viernes, 15 de agosto 2025, 13:14 Comenta Compartir

La tranquilidad de los vecinos de Boceguillas se ha visto alterada tras conocer, la semana pasada, que su médico de familia había sido trasladado de forma repentina a otra localidad próxima. El hecho ha generado gran preocupación en el municipio segoviano, especialmente por las condiciones en las que queda ahora el consultorio médico local.

Nada más conocer la noticia, la alcaldesa de Boceguillas, Cristina Cristóbal, contactó con la Directora Médica de Atención Primaria, Julia García, para solicitar explicaciones sobre la situación y conocer cómo se va a cubrir la plaza vacante. La regidora ha calificado la decisión como «un despropósito», especialmente por producirse en pleno mes de agosto, cuando la población de la localidad se incrementa notablemente con la llegada de visitantes y familiares.

Cristóbal critica duramente la falta de planificación y la improvisación con la que se ha gestionado el traslado del profesional sanitario. «No menospreciamos los derechos de los trabajadores ni el esfuerzo que se realiza desde atención primaria, pero no podemos estar de acuerdo con la medida adoptada ni con la forma en que se ha llevado a cabo. Para reforzar un municipio que operaba al 50 %, nos han dejado a nosotros a cero. Es una situación conocida desde hace meses, pero la forma en que se ha ejecutado nos ha sorprendido, y lo que es peor, las perspectivas a corto plazo son desalentadoras», ha señalado.

Según la información recibida por el consistorio, durante el mes de agosto atenderá en el consultorio una médico de área sin el MIR, a la que ningún otro profesional de la zona conoce. Aunque se ha confirmado que cuenta con el título homologado, desde el Ayuntamiento aseguran que ya han detectado ciertas carencias preocupantes en su desempeño, como la incapacidad para gestionar las citas de los pacientes. «Nos inquieta pensar en lo que puede pasar con tratamientos más complejos», afirma la alcaldesa.

De cara a septiembre, la situación no parece mejorar. La única opción planteada por las autoridades sanitarias es que la plaza sea cubierta por una médica procedente de Colombia, sin experiencia previa en el sistema sanitario español. Desde Boceguillas califican esta decisión como una temeridad. «No puede ser que una persona que no conoce el sistema de salud, ni la intranet de Sacyl, ni siquiera nuestra cultura, sea responsable de más de 800 cartillas», denuncia Cristóbal.

Según ha explicado la alcaldesa, esta profesional recibirá una formación de unos 20 días antes de asumir sus funciones. «¿Cómo es posible que se pretenda formar a alguien en 20 días para algo que, tras el MIR, requiere tres años de residencia? No le encontramos sentido», ha declarado. «Nos piden paciencia, pero estamos hablando de salud y de vidas. Cualquier error puede ser letal».

La alcaldesa también ha recordado incidentes recientes ocurridos en otros centros, como el caso de un médico de área que recetó a un bebé un antidepresivo en lugar de un antibiótico. «Hasta ahora contábamos con el respaldo del médico titular, pero ahora quedamos en una situación de desamparo», lamenta.

El Ayuntamiento de Boceguillas no descarta convocar movilizaciones para protestar por lo que consideran un grave deterioro del servicio de atención primaria en el medio rural. «Seguiremos reivindicando unos servicios públicos dignos y de calidad, porque una vez más, el mundo rural es el gran olvidado», ha concluido Cristina Cristóbal.