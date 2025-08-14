El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente Jaime Aparicio, de 36 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
Una farmacéutica saca un muestrario de test para detectar si se está infectado de covid-19. A. de Torre

El aumento de los contagios de covid llega ya al complejo asistencial de Segovia

La cifra de pacientes ingresados con la enfermedad ha subido a nueve esta semana, aunque se espera que crezca en los próximos diez días

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:10

El Hospital General Universitario de Segovia empieza a notar el aumento de casos de infecciones por covid. Ni mucho menos es la presión que llevó ... al límite a los profesionales sanitarios y a las propias infraestructuras cuando la pandemia del coronavirus irrumpió hace algo más de cinco años. Toda la cadena asistencial acusa las andanadas del coronavirus. Los meses de verano son propicios para que afloren los contagios. La vida al aire libre, las fiestas que incitan a las multitudes y a la cercanía o las reuniones familiares durante las vacaciones son arsenal que arma la proliferación de infecciones durante estas fechas.

