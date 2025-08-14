El aumento de los contagios de covid llega ya al complejo asistencial de Segovia

El Hospital General Universitario de Segovia empieza a notar el aumento de casos de infecciones por covid. Ni mucho menos es la presión que llevó ... al límite a los profesionales sanitarios y a las propias infraestructuras cuando la pandemia del coronavirus irrumpió hace algo más de cinco años. Toda la cadena asistencial acusa las andanadas del coronavirus. Los meses de verano son propicios para que afloren los contagios. La vida al aire libre, las fiestas que incitan a las multitudes y a la cercanía o las reuniones familiares durante las vacaciones son arsenal que arma la proliferación de infecciones durante estas fechas.

Los primeros que perciben la expansión de la covid son los consultorios locales del medio rural y los centros de salud. Los equipos que en los meses estivales se ocupan de la primera línea de la sanidad pública reciben y atienden a quienes acuden con los síntomas. Y a estas alturas se nota una mayor afluencia. El test determina si al final es covid. Ahí entra en liza el segundo eslabón de la cadena frente al empuje de la enfermedad. Se trata de la información que las farmacias transmiten a la red de vigilancia epidemiológica.

En la provincia de Segovia, hay oficinas que apenas han vendido mascarillas de protección o kits para comprobar si una persona está contagiada, pero hay otras boticas que reconocen que sí, que ha habido más demanda. Ese tirón en las ventas de estos artículos que avivan el recuerdo de la covid se ha detectado de manera más potente durante los meses de junio y julio de este verano.

Un ingreso cada dos días

La tercera pieza de este engranaje es el Hospital General Universitario. El goteo de ingresos ha ido 'in crescendo' conforme el calendario deshojaba las últimas semanas. Hasta ahora, el pico de pacientes que han necesitado por su diagnóstico el ingreso en el único complejo asistencial público de referencia que existe en la provincia ha llegado a nueve. Se ha registrado esta misma semana. Los especialistas intuyen por el comportamiento del virus, por las mutaciones de la cepa, por la vida social que emerge en el verano y por la experiencia de cursos anteriores que este año todavía no ha llegado el techo de hospitalizaciones en la campaña estival.

En julio, por ejemplo, los datos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León dan cuenta de quince nuevos ingresos de pacientes infectados o con síntomas sospechosos y compatibles con el coronavirus. La media es de uno cada dos días. Además, el centro sanitario lamentó una muerte de un paciente con covid. Fue el día 8. En junio, los nuevos internamientos fueron menos, siete en total, aunque se tuvo que emplear más la Unidad de Cuidados Intensivos. Y, por desgracia, la enfermedad se empeñó en recordar que es letal, con tres defunciones en el complejo hospitalario.

La cifra 6 fallecidos con covid en el Hospital de Segovia en lo que va de año. Tres de las muertes se produjeron en el mes de junio y una, en julio. Las otras dos, en mayo y enero

El presente mes de agosto empezó con seis segovianos ingresados en planta en el hospital. Por fortuna, ninguno con un cuadro crítico de complicaciones que obligara a derivarle a la UCI, donde las estancias están, a día de hoy, 'libres' de enfermos con coronavirus.

Médicos y farmacéuticos coinciden en que a lo largo de los próximos «siete o diez días» habrá más ingresos. De forma paralela, el hecho de que la sociedad haya normalizado la circulación del virus y haya ganado en inmunidad gracias a la vacunación derivan en que muchas personas con síntomas compatibles no se hagan la prueba para confirmar si están o no contagiadas. Es decir, hay un infradiagnóstico latente que contribuye a bajar la guardia y que se propaguen más casos.

En lo que va año, esas mismas estadísticas de la Administración regional acreditan que la covid-19 sigue siendo mortífera, con seis fallecimientos vinculados a la enfermedad que cambió el mundo en 2020. Dos de ellos en la víspera de la llegada del verano y además en dos jornadas consecutivas. En concreto, las defunciones se registraron el 18 y el 19 de junio. Ese mismo mes, el día 10 pereció otro paciente infectado. Los dos óbitos restantes se produjeron en enero y en mayo.

El año pasado echó el cierre con diecinueve segovianos fallecidos en el complejo hospitalario por causas relacionadas con el padecimiento de la covid, según se extrae de las cifras de la Consejería de Sanidad.