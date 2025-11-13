El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada al centro médico de la localidad segoviana de Bercial. El Norte
Sanidad en Segovia

Bercial reivindica recuperar las urgencias nocturnas que se trasladaron hace cinco años

Más de 4.000 firmas apoyan que esta localidad de Segovia recupere el Punto de Atención Continuada, centralizado en Valverde a raíz de la covid-19

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

La 'España vaciada' se revuelve contra la pérdida de servicios. A los vecinos que se sienten damnificados no les valen los criterios que miden la ... asignación aritmética de médicos en función de los padrones; no les convencen los argumentos «economicistas», como los definen quienes siguen alzando la voz por defender la permanencia de prestaciones que son derechos básicos en una demografía geográficamente diseminada y dispersa y cada vez más envejecida, con lo que ello conlleva: pacientes ancianos, con patologías crónicas, que no se pueden desplazar por sus propios medios a los centros de referencia a los que les obliga a acudir la reorganización de recursos de la Administración regional. En la provincia de Segovia, hay reductos que continúan con su particular rebelión después de cerca de cinco años. Uno de ellos es Bercial, de poco más de cien vecinos empadronados, que reclama la reapertura del subcentro de guardia que atendía las urgencias nocturnas.

