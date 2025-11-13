Bercial reivindica recuperar las urgencias nocturnas que se trasladaron hace cinco años

La 'España vaciada' se revuelve contra la pérdida de servicios. A los vecinos que se sienten damnificados no les valen los criterios que miden la ... asignación aritmética de médicos en función de los padrones; no les convencen los argumentos «economicistas», como los definen quienes siguen alzando la voz por defender la permanencia de prestaciones que son derechos básicos en una demografía geográficamente diseminada y dispersa y cada vez más envejecida, con lo que ello conlleva: pacientes ancianos, con patologías crónicas, que no se pueden desplazar por sus propios medios a los centros de referencia a los que les obliga a acudir la reorganización de recursos de la Administración regional. En la provincia de Segovia, hay reductos que continúan con su particular rebelión después de cerca de cinco años. Uno de ellos es Bercial, de poco más de cien vecinos empadronados, que reclama la reapertura del subcentro de guardia que atendía las urgencias nocturnas.

«Con la salud no se juega», esgrimen para justificar la perseverancia de sus reivindicaciones, que van a continuar a pie de calle, en los despachos, «o donde haga falta». También en Internet, con un frente abierto hace tiempo en una plataforma para recabar apoyos a las urgencias rurales. Por su parte, una vecina de la localidad lleva a cabo su particular cosecha de firmas. Rita Marugán dice contar con más de 4.000 adhesiones; pero ni por esas la petición de recuperar el servicio asistencial del citado Punto de Atención de Continuada está siendo escuchada.

La reivindicación se remonta cinco años atrás, desde la irrupción de la pandemia de la covid-19 y las modificaciones que se llevaron a cabo de cara a reestructrurar el primer nivel asistencial de la Atención Primaria de los consultorios del medio rural con el objetivo de hacer frente al virus. Aquella trágica página por la mortalidad que sembró en la provincia se pasó; pero ha habido reordenaciones que se han quedado. Esa reorganización trasladó el equipo que se encargaba de la atención de las urgencias nocturnas en el centro médico de Bercial a un término de mayor tamaño como es Valverde del Majano, a unos veinte kilómetros de distancia.

La centralización no solo afectó a los vecinos de la 'sede' original del subcentro, sino a pacientes de otros seis municipios más: Marazuela, Marazoleja, Lastras del Pozo, Muñopedro, Marugán y Sangarcía. En total, una población conjunta de los siete pueblos de cerca de 1.700 habitantes censados, que en los meses de las vacaciones estivales se multiplica con la llegada de los veraneantes.

La petición de respaldos en Internet arguye, además, cómo se alargan los tiempos de respuesta y reacción. «En caso de emergencia, las ambulancias con el médico tardan en acudir casi una hora o incluso no llegan; tras varias quejas, manifestaciones, concentraciones y propuestas no se ha hecho nada por solucionar el problema», se quejan en la justificación de la demanda de apoyos.

Desde el coronavirus, los vecinos de estas localidades peregrinan al Punto de Atención Continuada que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia trasladó de Bercial a Valverde del Majano, lo que acarrea un cúmulo de incomodidades y trastornos, se quejan los damnificados, que vuelven a la carga para reclamar a la Junta de Castilla y León que dé marcha atrás cinco años después y recupere el subcentro de guardia bercialejo. Después de contactar con la Administración, los responsables de la gestión sanitaria de la provincia no se han pronunciado al respecto de esta reivindicación.