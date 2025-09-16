El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos personas caminan junto al acceso a la delegación de Hacienda en Segovia. Antonio de Torre

Los ayuntamientos de Segovia aumentan un 5% la recaudación por habitante

El análisis de la financiación municipal permite localizar una docena de oasis fiscales, donde los tributos son mucho más bajos que la media provincial

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:55

La recaudación que efectúan los ayuntamientos de Segovia a través de los tributos municipales tiende al alza. Cada habitante ha aportado a las arcas locales ... un 5% más de media a lo largo de 2024 respecto al ejercicio anterior, lo que se traduce en el desembolso de unos 715 euros por vecino. El análisis de los presupuestos anuales y de los sistemas de financiación de los pueblos segovianos y la capital permite localizar una docena de oasis fiscales repartidos por todo el mapa, donde los impuestos que deben abonar los residentes son mucho más bajos en relación al promedio provincial.

