Los ayuntamientos de Segovia aumentan un 5% la recaudación por habitante

La recaudación que efectúan los ayuntamientos de Segovia a través de los tributos municipales tiende al alza. Cada habitante ha aportado a las arcas locales ... un 5% más de media a lo largo de 2024 respecto al ejercicio anterior, lo que se traduce en el desembolso de unos 715 euros por vecino. El análisis de los presupuestos anuales y de los sistemas de financiación de los pueblos segovianos y la capital permite localizar una docena de oasis fiscales repartidos por todo el mapa, donde los impuestos que deben abonar los residentes son mucho más bajos en relación al promedio provincial.

La media general de recaudación de los municipios segovianos no es suficiente para conocer la realidad de las cuentas de los consistorios. Esto se debe a que la presión que han ejercido las herramientas dirigidas a conseguir una mejor financiación ha fluctuado en el último año. Por ejemplo, Ribota ha disparado un 71% los ingresos obtenidos por el cobro de tributos a sus 43 vecinos respecto a 2023, al pasar de ingresar 997 euros por persona a más de 1.700. Al contrario, en este mismo periodo la carga fiscal ha caído más de un 70% en Villeguillo, que ronda los 120 habitantes, al reducir la aportación personal desde los 1.150 euros hasta los 332. Así lo confirman los datos extraídos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se corresponden con 2024.

Las variaciones en la recaudación tributaria en los pueblos están determinadas por diferentes factores, como son los económicos, demográficos y de gestión administrativa, que influyen en gran medida en la capacidad impositiva. A lo largo del pasado año, son 110 municipios los que tuvieron que incrementar la presión fiscal sobre los residentes mientras que 57 la aliviaron. Asimismo, hay 14 localidades que no experimentaron apenas cambios en la comparativa. El número restante, que hace referencia a 28 consistorios, figura con celdas en blanco en la estadística al no haber remitido información al órgano gestor y coordinador del sistema de financiación local.

Los gastos corrientes de la vida arrojan un repunte generalizado en todo el territorio nacional. La inflación, la mejora de las condiciones salariales y el encarecimiento de los suministros energéticos han puesto contra las cuerdas algunas entidades municipales de Segovia. Muchas de ellas ya arrastraban una insuficiencia de recursos, lo que se ha agravado por la coyuntura económica actual e, incluso, por imprevistos puntuales que obligan a ejecutar inversiones urgentes. Ante la necesidad de mantener infraestructuras y servicios públicos, y para no caer en una situación financiera insostenible o disparar aun más la deuda, una buena parte de los ayuntamientos ha apostado por actualizar sus ordenanzas para dar un impulso a los ingresos.

La horquilla es muy amplia si el aspecto analizado es la cuantía media recaudada por empadronado. Por ejemplo, hay cuatro pueblos donde los ingresos por habitante superaron el umbral de los 2.000 euros en 2024, como son Duruelo, Labajos, Maderuelo y Tabanera la Luenga; mientras que otros tantos quedaron por debajo de los 200 euros, como son Roda de Eresma, Hontanares de Eresma, Añe y Fuente el Olmo de Fuentidueña. En esta última localidad segoviana, que roza los 400 residentes y es reconocida por contar con la proporción más alta de personas extranjeras en su padrón a escala nacional, la aportación por censado en concepto de impuestos y tasas municipales apenas logra rebasar la barrera de los 140 euros.

A día de hoy, hay una treintena de pueblos que elevan la recaudación por vecino por encima del millar de euros. La mayoría de ellos apenas suman un centenar de habitantes. Entre los municipios más grandes que reúnen más ingresos al cabo del año se encuentran Valverde del Majano (1.470 euros), Villacastín (851), Turégano (697), El Espinar (666) y el Real Sitio de San Ildefonso (642). A la cola del ranking se sitúan Hontanares de Eresma, con una aportación de apenas 196 euros por vecino; San Cristóbal de Segovia (231), La Lastrilla (231), Palazuelos de Eresma (277) o Espirdo (280 euros).

Grandes diferencias tributarias

Llama la atención la diferencia tributaria que existe entre la capital y los municipios del alfoz. Vivir en Segovia conlleva el pago de unos impuestos más elevados, que sitúan la recaudación total por habitante en 562 euros, mientras que en el resto de localidades existentes en las afueras -salvo puntuales excepciones- los ingresos están por debajo de los 300 euros. No obstante, la práctica totalidad de los denominados oasis fiscales, donde los vecinos disfrutan de las menores cargas impositivas de la provincia, están ubicados en comarcas más lejanas a la ciudad.

La clasificación de pueblos con una presión fiscal inferior a la media se ha realizado a partir de la comparativa de impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica (IVTM), los bienes inmuebles (IBI), actividades económicas (IAE), construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía). No existe ningún municipio donde no haya que hacer frente a ningún tributo. Aun así, las localidades que arrojan los coeficientes más bajos en el cómputo final son Cabezuela, Castroserna de Abajo, Cobos de Fuentidueña, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Laguna de Contreras, Languilla, La Lastrilla -el único del alfoz-, Puebla de Pedraza, Riaguas de San Bartolomé, San Miguel de Bernuy, Santiuste de Pedraza y Sebúlcor.

Son muchos los ayuntamientos que, dentro de sus posibilidades, han apostado por rebajar su presión fiscal sobre los habitantes. Es una estrategia que persigue fijar población y, en segunda instancia, atraer nuevos empadronamientos. No sorprende, por tanto, que más de la mitad de los municipios mantengan congelada la tasa de vehículos desde hace años, con un rango mínimo que en el caso de los turismos va desde los 12,62 euros anuales hasta los 112 según los caballos fiscales. Segovia capital lidera la carga impositiva por este concepto a escala provincial, ya que la recaudación por la inscripción de un coche parte de los 24,32 euros y alcanza los 224. Está seguida del Real Sitio de San Ildefonso, Cuéllar, Fuentepelayo, Cantalejo y Santa María la Real de Nieva.

Un propietario de una motocicleta de máxima cilindrada tendrá que abonar por impuestos 121 euros en Segovia y en Fuentesaúco de Fuentidueña mientras que en Lastras de Cuéllar y Hontanares de Eresma, entre otros muchos municipios, el desembolso es de 60 euros. La diferencia se dispara en el caso de los camiones, donde los titulares en la ciudad pagan hasta 289 euros y, en los pueblos más pequeños, el mismo impuesto no llega a 150 euros, de acuerdo con las cifras que maneja el Consejo General de Economistas.

Por impuestos

El tipo de gravamen más alto para inmuebles urbanos (IBI) sitúa a Santa María la Real de Nieva a la cabeza del listado provincial -con un 0,77%-, seguida por Bercial y Cerezo de Abajo. En el impuesto sobre bienes rústicos sobresalen Matabuena y Collado Hermoso, al colocarse por encima del 1%. Languilla, Fuente el Olmo de Fuentidueña y Nava de la Asunción arrojan los coeficientes más bajos tras extraer el promedio total de ambas modalidades.

Los emprendedores que hayan puesto en marcha un negocio en Fuentidueña, El Espinar, Navares de las Cuevas, Segovia o Valverde del Majano tendrán que afrontar un impuesto sobre las actividades económicas mucho mayor respecto a los que han decidido asentarse en Sotosalbos, Sebúlcor, Fresno de la Fuente, Calabazas de Fuentidueña y La Losa. Este gravamen, de carácter obligatorio para todos los ayuntamientos, contempla coeficientes que parten de 0,5 y llegan hasta un 3,8.

Las entidades locales de San Miguel de Bernuy, Cobos de Fuentidueña y Puebla de Pedraza son las únicas que no solicitan el ICIO

Por otro lado, si un vecino tiene previsto solicitar una licencia de obra, tendrá que afrontar el gravamen máximo permitido por ley - del 4%- en Segovia, Marazoleja, Marazuela, Navas de Riofrío, Sepúlveda y Yanguas de Eresma. La factura será mucho más económica si lo hace en San Miguel de Bernuy, Cobos de Fuentidueña y Puebla de Pedraza, donde los gobiernos locales han decidido no exigir ningún importe por el ICIO.

Por último, hay 22 municipios de Segovia que han abogado por mantener la llamada plusvalía, un impuesto que se aplica al incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando se produce la transmisión de la propiedad, ya sea por donación o compraventa. Los pueblos que proponen un gravamen más elevado en este sentido son Bernuy de Porreros, Cozuelos de Fuentidueña, Encinillas, Roda de Eresma o Pedraza.