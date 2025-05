El Ayuntamiento negociará con Sanidad para poder abrir la piscina antes del final de la obra

Carlos Álvaro Segovia Domingo, 25 de mayo 2025, 10:39 Comenta Compartir

La apertura de la piscina municipal de Segovia en el plazo previsto no está del todo asegurada debido a retrasos en las obras por parte ... de la empresa adjudicataria. Según el alcalde de Segovia, José Mazarías, la compañía encargada no ha iniciado los trabajos en el plazo esperado por el Ayuntamiento. A pesar del contratiempo, el Instituto Municipal de Deportes y la Concejalía de Deportes mantienen conversaciones con la empresa para garantizar que la piscina pueda abrirse en las fechas habituales, aunque aún no se ha concretado un día exacto.

El alcalde admite que existe el riesgo de que no se complete el 100% de los trabajos antes del inicio de la temporada. Para mitigar esta situación, el Ayuntamiento trabaja en un plan alternativo. «Sé que se va a hablar con la Consejería de Sanidad para mostrarles el compromiso adquirido por este equipo de gobierno con la licitación y adjudicación de las obras», afirmó Mazarías. El objetivo es obtener un permiso especial que permita abrir la piscina este verano, bajo el compromiso de acabar la reforma tras la temporada estival. Noticia relacionada La piscina al aire libre, para finales de junio o principios de julio Mazarías rechaza que el retraso sea atribuible al Ayuntamiento, pues la licitación y adjudicación de las obras ya se han realizado. «No tenemos la culpa de que la empresa no haya empezado en el plazo previsto», insistió. Este argumento será clave en las negociaciones con Sanidad para garantizar que la instalación pueda estar operativa, aunque sea de manera provisional, durante los meses de verano. La incertidumbre sobre la apertura de la piscina municipal ha generado inquietud entre los segovianos, que consideran esta infraestructura esencial para el ocio y el bienestar durante la época estival. El retraso en las obras pone en riesgo el calendario habitual de apertura, lo que podría afectar a los planes de numerosas familias y usuarios de esta instalación.

José Mazarías