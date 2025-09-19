El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Antonio Ruiz Hernando, durante una conferencia en San Quirce. Enrique del Barrio

El Ayuntamiento inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto a José Antonio Ruiz Hernando

Cronista oficial de la ciudad, destacado historiador y miembro de la Real Academia de San Quirce, será reconocido por su excepcional trayectoria en la defensa del patrimonio cultural

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:40

El Ayuntamiento de Segovia ha dado un paso decisivo para rendir homenaje a una de las figuras más destacadas en el ámbito de la historia, ... el arte y el patrimonio cultural segovianos. El Consistorio ha anunciado la apertura del expediente de honores y distinciones para conceder el título de Hijo Predilecto a José Antonio Ruiz Hernando, actual cronista oficial de Segovia y una de las voces más autorizadas en la preservación y el estudio de la riqueza histórica y artística de la ciudad del Acueducto.

