El Ayuntamiento inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto a José Antonio Ruiz Hernando

El Ayuntamiento de Segovia ha dado un paso decisivo para rendir homenaje a una de las figuras más destacadas en el ámbito de la historia, ... el arte y el patrimonio cultural segovianos. El Consistorio ha anunciado la apertura del expediente de honores y distinciones para conceder el título de Hijo Predilecto a José Antonio Ruiz Hernando, actual cronista oficial de Segovia y una de las voces más autorizadas en la preservación y el estudio de la riqueza histórica y artística de la ciudad del Acueducto.

Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Ruiz Hernando (Segovia, 1943) ha dedicado su vida al estudio y la divulgación del patrimonio cultural español. Su trayectoria académica y profesional es testimonio de un claro compromiso con la excelencia. Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha combinado la docencia con una prolífica labor investigadora. Ruiz Hernando es asimismo miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde también ha sido distinguido como académico de mérito. Su vinculación profesional con la ciudad que lo vio nacer se ha materializado en su labor como consejero provincial de Bellas Artes y conservador del Patronato del Alcázar. Desde julio de 1977 forma parte de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, donde la contribución de Ruiz Hernando ha sido tan significativa que en 2017 fue nombrado académico de mérito.

Un referente

La obra de José Antonio Ruiz Hernando es de obligada consulta para el estudio y la comprensión de la historia de Segovia. A lo largo de su dilatada trayectoria, ha publicado numerosos trabajos de investigación que profundizan en aspectos relevantes del urbanismo, la arquitectura y el arte de la ciudad. De hecho, sus estudios han puesto de manifiesto la importancia del legado histórico y artístico de Segovia. Su labor como cronista oficial también ha permitido documentar y difundir la identidad cultural segoviana. Entre sus aportaciones más destacadas figuran sus investigaciones sobre la evolución urbanística de Segovia, así como sus análisis sobre la conservación de monumentos y espacios históricos. Ruiz Hernando posee igualmente una gran facilidad para combinar rigor académico y una narrativa accesible que ha permitido al gran público acercarse a sus trabajos. Rara es la conferencia que no cuelga el cartel de 'completo'.

El último nombramiento de Hijo Predilecto de Segovia fue el que el Ayuntamiento otorgó a Carlos Muñoz de Pablos en 2022. Muñoz de Pablos también es académico de mérito de San Quirce.

La propuesta de nombrar a José Antonio Ruiz Hernando como Hijo Predilecto de Segovia responde al deseo del Ayuntamiento de reconocer su dedicación. Este título, uno de los mayores honores que puede otorgar el Consistorio, reconoce su trayectoria profesional y su profundo amor por Segovia. La apertura del expediente pone en marcha el proceso para la concesión del título. Es un trámite que permitirá formalizar el reconocimiento en los próximos meses. Durante este periodo, se espera que la ciudadanía y las instituciones locales se sumen a la iniciativa y respalden el nombramiento.