El Ayuntamiento espera que haya ofertas para el centro de interpretación del Acueducto

El Ayuntamiento de Segovia espera impulsar durante los próximos días uno de los proyectos más emblemáticos del Plan de Sostenibilidad Turística Segovia Fluye: la ... construcción del centro de interpretación del Acueducto. El concejal de Patrimonio Histórico y segundo teniente de alcalde, Alejandro González-Salamanca, ha anunciado que el gobierno municipal tiene prevista la licitación del proyecto en los próximos días, conscientes de la estrechez del calendario para su ejecución, financiada con fondos europeos por un importe cercano a los 5 millones de euros.

González-Salamanca confía en que esta actuación «no tenga el mismo problema» que otros proyectos recientes, como los de la plaza de Guevara, la iglesia de San Nicolás o el jardín de los poetas, cuyas licitaciones quedaron desiertas sin empresas interesadas en llevar a cabo las intervenciones. «Espero que no pase lo mismo y sí que haya empresas interesadas en hacer la obra», afirmó, aunque se mostró cauteloso, admitiendo que no puede descartar ningún escenario.

El edil de Patrimonio Histórico confía en que no se repita el mismo problema de la plaza de Guevara o San Nicolás

Consciente de la complejidad de intervenir bajo tierra, el concejal no ocultó sus pegas a un proyecto ideado por el anterior gobierno municipal (PSOE e IU): «No sé por qué hay que hacer un museo subterráneo, pero lo vamos a afrontar». Además, recordó que el coste total del proyecto fue revisado al alza en marzo hasta alcanzar los 5,2 millones de euros, el doble de lo previsto inicialmente, y que, en esta primera fase, solo se licitará la estructura del edificio, con financiación europea y el plazo de ejecución que marca el Plan de Sostenibilidad Turística.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Clara Martín, expresó su escepticismo ante la lentitud y falta de concreción del gobierno municipal. A preguntas en la Comisión de Cultura, señaló que la actuación estrella del Plan Segovia Fluye para aún no se han licitado. «Nos han dicho que creen que a finales de este mes… esta semana», añadió, cuestionando que, de no iniciarse las obras en septiembre, el plazo terminará inexorablemente el 30 de abril de 2026, lo cual compromete seriamente la ejecución completa del vaciado previsto.

Martín también planteó preocupaciones urgentes sobre el propio Acueducto y reclamó la pronta retirada de vegetación acumulada y subrayó el peligro que representa la arenización de la cimentación de uno de los pilares en la zona de Día Sanz. «Es el punto más preocupante ahora mismo. Por ello, urgió a que se adopten medidas efectivas tras dos años de aviso continuado.