Lugar donde se ubicará el centro de interpretación del Acueducto. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento espera que haya ofertas para el centro de interpretación del Acueducto

El gobierno municipal tiene previsto sacar a licitación durante los próximos días el proyecto

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 26 de agosto 2025, 08:10

El Ayuntamiento de Segovia espera impulsar durante los próximos días uno de los proyectos más emblemáticos del Plan de Sostenibilidad Turística Segovia Fluye: la ... construcción del centro de interpretación del Acueducto. El concejal de Patrimonio Histórico y segundo teniente de alcalde, Alejandro González-Salamanca, ha anunciado que el gobierno municipal tiene prevista la licitación del proyecto en los próximos días, conscientes de la estrechez del calendario para su ejecución, financiada con fondos europeos por un importe cercano a los 5 millones de euros.

