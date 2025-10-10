El Ayuntamiento concede 108.029 euros en ayudas a entidades sociales

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia aprobó ayer la resolución de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades ... privadas sin ánimo de lucro. Con un presupuesto de 110.000 euros (10.000 más que en 2024), los técnicos han valorado 34 proyectos destinados al desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social y promoción de la salud durante el año 2025.

El montante total adjudicado asciende a 108.029 euros, según anunció la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Azucena Suárez, tras la junta de gobierno local que aprobó la resolución. Suárez destacó el incremento presupuestario en cumplimiento al compromiso adquirido por el equipo de gobierno, que ha elevado la partida de 90.000 euros de hasta hace dos años a los 110.000 actuales. «Cumplimos también así con una moción en su día aprobada para ir incrementando año a año estas ayudas, porque se trata de ir aportando más recursos a entidades que realizan una labor esencial», dijo.

El aumento presupuestario ha permitido que todas las entidades beneficiadas perciban una cuantía superior a la media anterior, entre 3.000 y 4.000 euros por proyecto la mayoría. La convocatoria, adaptada a la nueva Ordenanza General de Subvenciones aprobada en enero de 2025, ha priorizado criterios objetivos, como la calidad de los proyectos, su impacto social y la viabilidad técnica, en todo momento evaluados por los servicios municipales. «Los proyectos presentados son cada vez mejores. Se percibe, por ejemplo, una mayor sensibilización en el campo de la igualdad, el empoderamiento femenino y la promoción de la salud, pilares clave de nuestra área», desveló Suárez. Solo dos propuestas han quedado fuera: una de la Asociación Segovia Sin Gluten, por presentación fuera de plazo, y otra del Espacio Intercultural María Inmaculada: Formación e Inserción Laboral, por renuncia voluntaria.

Las entidades subvencionadas abarcan un amplio espectro de necesidades sociales y sanitarias en Segovia. La concejala hizo referencia a casos emblemáticos que ilustran el impacto de las ayudas. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia ha obtenido el total de lo solicitado (2.500 euros), con lo que cubre íntegramente su proyecto. La Liga de la Leche recibirá el 79% (3.340 euros), mientras que la Casa Familiar Nuestra Señora de la Encarnación accederá al 68% (2.000 euros). Otros ejemplos son la Asociación Segovia de Altas Capacidades, con el 56% (3.010 euros); la Asociación de Personas Sordociegas, con el 54% (3.712 euros); Aesleme, al 53,50% (2.000 euros), y el Club Deportivo Spordeporte, con el 50% (2.887 euros) para un proyecto que promueve el apoyo a jugadoras de baloncesto a fin de eliminar brechas y seguir apostando por el deporte femenino.

En cuanto a porcentajes de concesión, les siguen Espavila, Amudis, Femur, Redmadre, AECC, Anar, Fecose y Asidos, todas por encima del 40% para proyectos de inserción laboral, apoyo a mujeres rurales, prevención del cáncer o atención a la infancia vulnerable. Muchas de estas organizaciones concurren de forma recurrente, si bien Suárez animó a concurrir a nuevas entidades: «Agradecemos el trabajo de todas, valorado con absoluta objetividad por parte de los técnicos, y animamos a que sigan presentando proyectos, pues fortalecen la cohesión social en la ciudad».

Respecto a los plazos, la concejala admitió retrasos «inevitables» debido a la adaptación a la Ordenanza General –que exige fiscalización proyecto a proyecto– y la aprobación tardía del presupuesto municipal. «Este año, con presupuesto prorrogado hasta la mitad de ejercicio, no hemos podido lanzar antes la convocatoria. Pero los técnicos han guiado a las entidades en todo momento». Para 2026, Suárez confía en adelantar el proceso una vez estabilizadas las bases: «Esperamos tener el presupuesto municipal pronto para resolver con agilidad y que las entidades justifiquen con plazo suficiente».