Cuestación contra el cáncer. A. de Torre

El Ayuntamiento concede 108.029 euros en ayudas a entidades sociales

La mayoría de los 34 proyectos beneficiarios en esta convocatoria recibe cantidades superiores a los 3.000 euros en libre concurrencia

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:10

Comenta

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia aprobó ayer la resolución de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades ... privadas sin ánimo de lucro. Con un presupuesto de 110.000 euros (10.000 más que en 2024), los técnicos han valorado 34 proyectos destinados al desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social y promoción de la salud durante el año 2025.

