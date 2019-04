Una avería deja a tres residentes y una trabajadora atrapados en el ascensor de la Residencia Mixta Fachada de la Residencia Mixta. / El Norte UGT afirma que la empresa de mantenimiento tardó una hora en llegar y que las personas rescatadas «mostraban síntomas de ansiedad» EL NORTE Segovia Lunes, 29 abril 2019, 14:41

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP) viene denunciando el deterioro que está sufriendo la Residencia Asistida de Segovia que lleva abierta 34 años, «sin que en los últimos años se haya realizado mantenimiento estructural en la misma». El sindicato afirma que «es notorio el constante deterioro del edificio, sin que haya la inversión necesaria por parte de la Junta de Castilla y León». La Fesp-Ugt de Segovia ha tenido conocimiento de que últimamente «es habitual encontrar un cartel colgado en la puerta de un ascensor de la Residencia Asistida con el mensaje 'No funciona'. La semana pasada la dirección del centro informó a los trabajadores de una avería en dos ascensores, cuya reparación durará 15 días.

La Residencia Asistida consta de cuatro plantas y un sótano, hay dos ascensores para uso exclusivo de personal, para el desempeño de las funciones diarias de los trabajadores, cuyo uso está terminantemente prohibido para los residentes. Por tanto, quedan tres ascensores para uso de residentes y familiares, de los cuales dos ascensores están averiados desde hace un tiempo. «El pasado sábado 27 de abril se averió el único ascensor que funcionaba, no pudiendo subir y bajar residentes y familiares, recordamos que la mayoría de los residentes de este centro sufren problemas de movilidad, siendo los ascensores un medio que les facilita las actividades de su vida diaria, tales como acudir al comedor, salir al jardín, ecétera», señala UGT.

El único ascensor que funcionaba se averió quedando inmovilizado entre dos plantas, con tres residentes y una trabajadora del centro.«Las personas atrapadas mostraban síntomas de ansiedad en el momento de ser rescatadas», asegura el sindicato, quien lamenta que la empresa adjudicataria del mantenimiento de los ascensores tardara «más de una hora en personarse a solucionar el problema. Parece ser que la empresa que tiene adjudicado el mantenimiento de los ascensores tiene que venir de otra provincia».

Según UGT, «hay desconfianza y miedo al uso del ascensor porque este no es el primer caso de personas atrapadas en los ascensores últimamente». Un susto más, añade, para los trabajadores del centro, «donde una vez más, no hay que lamentar daños personales, pero si hay que tomar medidas urgentes para que estos hechos no se repitan».

La FeSP-UGT de Segovia considera urgente que la Junta de Castilla y León ejecute una obra de mantenimiento y reforma integral del centro, donde residen más de 300 personas mayores. La petición ya fue remitida por el sindicato el pasado verano a la Gerencia de Servicios Sociales, «sin que se haya resuelto el problema». Entre otras mejoras. el centro requiere «un buen aislamiento» porque en verano se registran «temperaturas altísimas», que están «tres y seis grados por encima de los máximos permitidos por ley en lugares de trabajo». El problema, dice la organización sindical, se registra tanto en las plantas como en los espacios de cocina y lavandería.

La FeSP-UGT de Segovia exige que se realicen cuantas actuaciones de mantenimiento y renovación sean necesarias en esta Residencia Asistida y agradece a los trabajadores de este centro, «que han trabajado a mínimos funcionales, el esfuerzo y la colaboración con el que han desempeñado sus funciones para que los residentes tengan el servicio que se merecen». En este sentido, el sindicato exige «un servicio público de calidad y con inversiones necesarias para mantenerlo, con profesionales públicos y sin privatizaciones, que como está demostrado no están en el centro para solventar las urgencias cuando se producen y tardan más de una hora en personarse». Cuando surgen las urgencias, señala UGT, « son los empleados públicos, los trabajadores del centro, los que tienen que afrontar los problemas. Lo primero son las personas, los residentes y los trabajadores y por ellos debe velar la Junta de Castilla y León».