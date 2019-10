Siete años de cárcel para un camarero por acuchillar a un cliente que fumó en un bar de Segovia Sede de la Audiencia Provincial de Segovia. / E. N. El condenado por tentativa de homicidio tendrá que indemnizar a la victima con 35.756 euros por las lesiones y secuelas EL NORTE Segovia Lunes, 14 octubre 2019, 14:22

La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado al camarero de un bar por apuñalar a un cliente con el que discutió porque fumó en el establecimiento, informa el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ-CyL). La Sala provincial condena al camarero por un delito de tentativa de homicidio a siete años de prisión. El condenado, J.R.J., de nacionalidad dominicana y de 44 años, tendrá que indemnizar a la víctima con casi 36.000 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas en la agresión. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior.

La sentencia establece la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa al considerar que las heridas causadas, con un cuchillo de 15 centímetros de hoja, en un costado eran mortales y habrían tenido «un fatal desenlace de no ser por la urgente y eficaz asistencia médica que recibió la víctima». Las lesiones pusieron en riesgo la vida al penetrar el cuchillo hasta un pulmón, alcanzando al hígado. El Fiscal había pedido para el condenado ocho años de prisión, la misma pena que la acusación particular.

Los hechos ocurrieron a las tres y cuarto de la madrugada del 14 de marzo de 2018 en el exterior de un bar de la plaza de la Tierra de Segovia capital, donde la víctima, F. de 22 años, y un amigo, se encontraron con otra persona e iniciaron una discusión por motivos personales. Luego, F. entró en el bar e intentó encender un cigarrillo y el camarero, J.R.J., le dijo que allí no se podía fumar, por lo que comenzaron una discusión y, después, F. abandonó el establecimiento.

Pero, según el relato de hechos probados de la sentencia, el camarero salió tras F. y «con ánimo de proseguir con la discusión y pasando de las palabras a las manos, se agredieron mutuamente». Ambos cayeron al suelo, y el acusado J. R. J. quedó encima de la víctima y sacó un uchillo de 15 centímetros de hoja que llevaba entre sus ropas y que había cogido del bar y, con ánimo de atentar contra la vida de F., le clavó el arma en la espalda a la altura del pulmón.

El cuchillo penetró en el pulmón y afectó al lóbulo inferior derecho, y otro golpe con el cuchillo lesionó la pierna izquierda, a la altura del muslo y en la cara anterior del cuádriceps.

Acto seguido, dos personas acudieron a separarlos y la víctima, F., les dijo «me ha apuñalado, me ha dado dos puñaladas», y aquellos observaron que F. sangraba por la espalda y por la pierna izquierda, mientras el acusado mantenía en una de sus manos el cuchillo con el que le había agredido, alejándose del lugar para introducirse en el local. La mujer con la que antes de todo había discutido el agredido, C., entró en el local para recriminar al acusado lo que había hecho y diciéndole «has sido tú, lo has pullado, lo has pullado», a lo que J.R. le dijo «no digas nada mami, me voy, me voy de aquí», «dí que ha sido por ti», y entregó el cuchillo a la mujer, quien después lo dejó entre la verja y el cristal de otro bar de la plaza del Doctor Gila, donde lo encontró la mañana siguiente a los hechos un cliente que acudió a desayunar al esté establecimiento.

Las cuchilladas afectaron también al hígado, con una laceración hepática y una hemorragia en el hemiperitoneo. F. tuvo que ser intervenido de urgencia en el hospital y tardó 23 días en curarse, y le han quedado secuelas estéticas como consecuencia de las cicatrices y también por dolores al moverse.

La sentencia desestima la tesis de la defensa del condenado de que la herida del costado fuese accidental , pues «fue un acto deliberado del acusado» y «la acción que realizó era mortal y era conocedor de ello».