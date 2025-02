La Asociación Amigos del Patrimonio pide mantener el adoquín en la Cuesta de los Hoyos

Las «incómodas» ventajas del adoquín en Padre Claret

La Asociación Amigos del Patrimonio de Segovia insiste en que la sustitución del adoquín por asfalto en la Cuesta de los Hoyos nada tiene que ver con la aplicación de esta medida en otras vías de la ciudad. Ejemplifican con la reforma de la avenida de la Constitución, pues esta «se sitúa fuera del espacio de protección del patrimonio»; y con la reciente colocación de un nuevo pavimento adoquinado en Padre Claret . «Se ha optado por un elemento ambiguo hasta un determinado punto, pues quiere mantener la estética y estructura pero con un material diferente», indica el presidente de la entidad, Pedro Montarelo.

No obstante, se trata de una alternativa que no termina de convencer al colectivo de ciudadanos en defensa del patrimonio. «Europa está insistiendo en que no se use este tipo de adoquines de cemento porque está dando problemas de aumento de temperaturas». Asimismo, defiende que una de las ventajas de Padre Claret -aunque incómodas- era que la rugosidad del adoquín anterior limitaba en gran medida el exceso de velocidad.