La «doble vara» de medir la rehabilitación del teatro Cervantes Fachada del teatro Cervantes. / Antonio de Torre Los parlamentarios se pregunta cómo es posible que con el PP en el Gobierno «el asunto corriese tanta prisa» y con Pedro Sánchez se posponga a 2019 EL NORTE Segovia Viernes, 14 septiembre 2018, 19:05

Los parlamentarios del Partido Popular de Segovia señalaron hoy que con la llegada del PSOE y de Pedro Sánchez al Gobierno «todo ha quedado paralizado por completo» en el proyecto de rehabilitación del Teatro Cervantes e incluso han incumplido «el plazo marcado por los propios socialistas» porque ahora «el proyecto no verá la luz hasta 2019», según informó esta semana a la alcaldesa, Clara Luquero, el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Tanto los parlamentarios nacionales populares como el grupo municipal del PP en la capital se preguntan cómo es posible que con el PP en el Gobierno «el asunto corriese tanta prisa» y había que hacerlo en en seis meses y ahora con el Gobierno socialista se convierta en «un proyecto que pueda ver la luz, en el mejor de los casos, a partir de 2019».

Los populares insisten en que la forma de actuar del PSOE segoviano y de la alcaldesa «pone de manifiesto la doble vara de medir del PSOE y dónde tiene puestas sus prioridades y sus intereses políticos». También se cuestionan si en plena campaña electoral, «como ya hicieran en 2011, vendrán anunciando a bombo y platillo que lo van a sacar a concurso» y que después se descubra, «como ocurrió entonces», que no se ha consignado ninguna dotación económica.

Los concejales del PP remarcaron que no entienden «cómo Luquero se conforma con lo que le dijeron y se limita a pedir una mayor dotación económica en los próximos presupuestos» cuando, según el grupo, «bien sabe que puede que no haya unos próximos presupuestos». En su opinión, no ha sido capaz de traerse un traer un compromiso sobre el dinero que se va a consignar ni tampoco ha exigido explicaciones de por qué la licitación de la redacción del proyecto no ha estado lista en agosto, como estaba previsto, informa Ical.

El Partido Popular de Segovia incidió en el «intenso trabajo y las reuniones mantenidas» tanto por parte de los parlamentarios nacionales segovianos como por la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Raquel Fernández, con el Gobierno de Rajoy para sacar adelante el Teatro Cervantes y aseguraron que parece que la recuperación de esta infraestructura «va a estar parada hasta que de nuevo vuelva a gobernar en España el Partido Popular». Desde el PP segoviano recordaron que pese a sus recomendaciones sobre que el proyecto necesitaba ser readaptado, el PSOE las desoyó y finalmente desde el Ministerio de Fomento se comenzó a trabajar en la nueva redacción del proyecto para cumplir con el plazo previsto, tras ser incluida una partida de un millón de euros para el Cervantes en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.