La apuesta por el servicio de paquetería obligará a revisar las rutas postales en los pueblos Un cartero junto a unas motos de Correos aparcadas. / A. de Torre Comisiones Obreras repite como primera y única fuerza de representación sindical en Correos Segovia CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Lunes, 3 junio 2019, 11:39

Correos está en pleno proceso de cambio para adaptarse a los tiempos que corren, a la demanda de la sociedad y una feroz competencia en el sector. «La carta va a menos y la paquetería, a más», resume el secretario provincial del sector postal de Comisiones Obreras (CC OO) en Segovia, José Ignacio García. El sindicato acaba de revalidar la mayoría absoluta en las elecciones llevadas a cabo entre el personal de la empresa postal. La organización vuelve a ser la única fuerza en Correos Segovia al alzarse con el 100% de la representación.

El comité se encuentra con un escenario diferente al que detonó las protestas de la plantilla. José Ignacio García recuerda las movilizaciones que se efectuaron a lo largo de 2017 y 2018 a favor de la defensa del servicio público, así como de las condiciones laborales de los empleados y de sus derechos para la prestación del trabajo. El acuerdo alcanzado a finales del año pasado, motivado en buena parte por un cambio de política en la empresa pública, a raíz a su vez del relevo al frente del Gobierno de la nación, dibuja un panorama de mejoras para el personal de Correos, algunas de las cuales ya se están aplicando, asegura García.

Necesidad de financiación

En este sentido, el representante sindical insiste en la necesidad de contar con «el compromiso político e institucional» de amparar y promover el servicio postal universal. Dicha apuesta ha de ir acompañada de la financiación adecuada y no de recortes, como sufrieron hace no demasiado tiempo. García aboga por establecer el reparto cinco días a la semana como prestación fija para el desarrollo del servicio postal y para apuntalar el vínculo con la sociedad. El desembolso, calcula el portavoz de Comisiones, sería de unos 226 millones de euros a nivel nacional.

En el marco de ese escenario cambiante en que se mueve Correos a día de hoy, entra en juego el volumen creciente de envíos vía paquetería. La empresa ha de subirse a este tren, considera José Ignacio García. Los grupos de presión de las compañías privadas están apretando las tuercas para que reparto se haga durante tres días a la semana y no cinco, lo que repercutiría sobre todo en el medio rural. El representante sindical se queja de esta corriente cada vez más presente en Europa, ya que provocaría «una mayor desigualdad en la llamada 'España vacía'». «No debe ser así», insiste.

En el disperso territorio segoviano, el secretario provincial del sector postal de CC OO cree que se tendrán que «revisar las rutas» de los carteros en los pueblos. No habla de supresión. Las últimas eliminaciones de rutas fueron en 2015 y 2016. Asimismo, está pendiente la reducción de la eventualidad en los puestos de trabajo. El portavoz sindical informa que la tasa de eventuales no tenía que superar el 8%. En ello está la empresa a través del proceso de consolidación laboral que va a acometer Correos. José Ignacio García no piensa que se vayan a generar demasiados empleos nuevos. En la provincia trabajan entre 145 y 150 personas.