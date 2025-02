La agresión a un árbitro de la Segunda División Provincial daña a la Segoviana

El partido de la Segunda Provincial entre el filial de la Gimnástica Segoviana y el Delta, un equipo fundado por alumnos de IE University, terminó con la intervención de varias patrullas de la Guardia Civil en el campo municipal de La Lastrilla tras una trifulca ... final que rompió el guión de un partido pacífico entre los protagonistas. Las llamó el árbitro, David García de Andrés, antes del pitido final, de expulsar con el partido terminado a tres jugadores azulgranas por protestas y recibir un sonoro guantazo de uno de ellos. Fue un desenlace inesperado a un encuentro que se desarrolló sin una beligerancia especial entre ambos equipos y que el Delta, que hacía de local, ganó por 4-3 tras remontar un 0-2. La Segoviana lamenta lo sucedido, se disculpó ayer formalmente con el colegiado, no presentará alegaciones e iniciará en los próximos días el procedimiento sancionador al agresor, Fouad El Zouguam, que defenderá su versión de lo ocurrido, pero previsiblemente será expulsado del club.

Todo ocurrió tras un partido correcto, con cuatro tarjetas para el Delta y dos para la Segoviana por lances de juego normales, más allá de algún rifirrafe puntual. Diego Martín, el entrenador azulgrana, fue expulsado por protestar –vio dos amarillas en tres minutos, entre el 66 y el 69, el tramo en el que el Delta completó su remontada– y presenció la media hora final desde el otro extremo del campo. Sus jugadores entrenan en La Lastrilla dos días por semana ante la falta de horarios disponibles en las instalaciones de la capital. Antes del drama final, el colegiado pidió al responsable de la instalación que llamase a la Guardia Civil porque estaba recibiendo insultos. La escena cuando terminó el partido era ordinaria, con saludos entre ambos equipos.

Pero la tensión entre el colegiado y algunos jugadores azulgranas explotó. Varios testigos aseguran que el propio colegiado incentivó las protestas con una actitud que algunos definen como chulesca y el tarjetero listo. Expulsó a Ilyas Ouasfi y Pablo Salinas, además de a Fouad. Todo ello desembocó en un clima, ahora sí, beligerante, y los sancionados se echaron encima de él, acompañados de algún acompañante que estaba entre el público y echó más leña al fuego. Hasta este punto, no deja de ser un ambiente tenso tras un partido. Pero llegó el cruce de cables, el guantazo de Fouad, que se justificó después ante lo que percibió como una actitud soberbia y prepotente. «Además, es que sonó. ¡Plas!», relata alguien que estaba en el césped mientras los equipos se saludaban. Fue cuestión de segundos, pues entre espectadores y jugadores pacificaron la escena. El colegiado se quedó tambaleando, algo mareado, y fue acompañado a su vestuario hasta que llegó la Guardia Civil, que acudió con varias patrullas. Tras unos minutos, se fue por su propio pie y no necesitó atención médica en el lugar. Su intención inicial es denunciar la agresión.

El ambiente fuera del vestuario era pacífico, con la mayoría de los jugadores comentando lo ocurrido y muchos de la Segoviana disculpándose por sus compañeros. El Delta tuvo otro partido igual de competido hace dos semanas ante el Pinillos (5-4) que también tuvo un final tenso, pero no llegó a las manos. Sí ocurrió hace dos años con el partido entre el Pinillos y el San Lorenzo, una trifulca a la que también acudieron fuerzas de seguridad.

«La Gimnástica Segoviana CF condena de manera contundente cualquier acto de violencia dentro de los recintos deportivos», respondió la entidad azulgrana ayer en un comunicado. «Desde el club ya se han tomado las medidas necesarias para atajar este tipo de actos, y las correspondientes decisiones disciplinarias, para que estos hechos no vuelvan a repetirse». El compromiso de la entidad es tratar el hecho con ejemplaridad. «Una vez más el club ratifica su apuesta por fomentar un entorno seguro y respetuoso, en el desarrollo de los encuentros, actuando con determinación para que episodios como el vivido no se repitan. Actos, que de ninguna manera representan los valores de la Gimnástica Segoviana CF, de respeto y deportividad hacia todos los estamentos deportivos y el compromiso para el correcto desarrollo de la competición dentro de estos cauces de respeto y deportividad», concluye el comunicado, firmado por el presidente, Agustín Cuenca. En la Sego, las tarjetas por protestar las pagan de su bolsillo los amonestados.

El club contactó ayer con el colegiado para disculparse y empezó a recabar información de lo ocurrido, no solamente a través del acta, sino de testigos y de los propios jugadores. No ha habido hasta el momento contactos con el jugador que dio el guantazo para darle tiempo a que asimile la situación. La Segoviana respetará lo reflejado en el acta, un documento que la Federación de Castilla y León de Fútbol ya no hace público, a diferencia de otros años, un cambio que explica por los criterios de la Junta de Castilla y León y su Ley del Deporte. Una situación basada en la protección de datos que solo fomenta la polémica sobre un documento que, en esencia, es el Boletín Oficial del Estado de lo ocurrido en el campo y al que ahora solo pueden acceder los dos clubes.

A diferencia de otros equipos de Segunda Provincial, la Segoviana defiende la imagen del primer club de la provincia, así que el daño va más allá. El club escuchará al jugador, pero lamenta un hecho aislado, pues el equipo es el menos tarjeteado de la categoría y Fouad no es un recién llegado, sino alguien que lleva en la cantera desde infantil sin máculas en el expediente.