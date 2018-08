FÚTBOL - Segunda B Unionistas disputa su penúltimo amistoso ante la Arandina con las bajas de los centrales 'titulares' Plantilla de Unionistas ante el Talavera. / MANUEL LAYA El equipo salmantino se mide al burgalés a las 20 horas en el sexto encuentro de la pretemporada sin Ayoze, Admonio ni Diego Hernández JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 15 agosto 2018, 12:44

Unionistas de Salamanca juega hoy en Aranda de Duero su penúltimo amistoso de pretemporada. Será en el campo El Montecillo a partir de las 20 horas ante la Arandina de la Tercera División, conjunto que se quedó cerca del ascenso a Segunda División B el pasado curso y que ha vuelto a hacer un plantel para intentar regresar a la categoría de bronce. Entre los fichajes está Diego Abad, ex de Unionistas en la segunda parte de la pasada temporada que tan buen recuerdo dejó en los seguidores blanquinegros. La entrada para el encuentro es gratuita.

En la cita, en la que Unionistas quiere sacarse el mal sabor de boca del último duelo ante el Guijuelo (4-1), podrían debutar esta pretemporada tanto Javi Ribelles -el último fichaje del equipo- como Javi Navas y David Gallego, que ya han superado sus respectivas lesiones y buscan recuperar la forma cuanto antes para ayudar al equipo en el estreno en Segunda B.

Hasta ahora Unionistas ha logrado en pretemporadas las victorias ante el Santa Marta (1-3) y Talavera (1-0), los empates ante el Tordesillas (2-2) y Mirandés (0-0), y la citada derrota ante el Guijuelo (4-1).

Las bajas seán importantes hoy, no por la importnacia del choque sino porque a diez días del estreno liguero ante el Pontevedra, Roberto Aguirre no podrá contar ni con Admonio, lesionado ante el Guijuelo con un edema óseo que probablemente le hará ser baja en Las Pistas en el primer encuentro de Segunda B de la historia del club, y de Ayoze, que también se tuvo que retirar del último entrenamiento por una sobrecarga en un gemelo y que por precaución será baja. Es decir, que los que apuntaban a teóricos centrales titulares ante el Pontevedra por los minutos de juego de la pretemporada -David Gallego no ha podido debutar aún- no podrán estar hoy en Aranda. Además el joven punta Diego Hernández también será baja por lesión.