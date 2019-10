MOTOR Santolino logra un buen puesto en la prólogo de Marruecos y saldrá a la estela de los mejores hoy El salmantino se deja solo 20 segundos y evita tener que abrir pista en la primera etapa en línea REDACCIÓN / WORD Salamanca Sábado, 5 octubre 2019, 11:19

Lorenzo ha disputado este viernes la etapa prólogo del Rally du Maroc y ha conseguido un buen puesto de cara a la primera etapa en línea. El salmantino salió a la prólogo, de 47 kilómetros, sin intención de quedar delante porque los primeros abrirán pista este sábado, algo que siempre perjudica. Al final, puesto 16, lo que le garantiza tener la estela de los mejores para una etapa de casi 500 kilómetros dividida en dos especiales, con salida y llegada en Erfoud.

El primer puesto en la prólogo ha sido para Mathias Walkner (KTM), ganador de un Dakar y que es favorito en esta carrera y para la próxima edición de enero en Arabia. Por detrás han entrado Kevin Benavides (Honda) y Sam Sunderland (KTM), separados los tres por cuatro segundos. Santolino ha acabado en el puesto 16 a solo veinte segundos, las diferencias han sido muy ajustadas y no ha perdido tiempo. Joan Barreda (Honda) ha sido el mejor español en sexta posición.

«Era la misma prólogo del año pasado, pero al revés, una colina cerca de Fes, y no he tomado ningún riesgo. Era sinuoso, todas las curvas con barranco al lado, fácil perder tiempo si haces un error. Si hacías entre los quince primeros puedo elegir buen sitio para el sábado, y más adelante tendría que abrir pista. Al final he terminado puesto 16, muy bien, porque los rápidos saldrán del puesto siete al quince y estoy bien posicionado. La idea no es salir a atacar, sino coger ritmo y experiencia con el nuevo road book que es en color, con nuevos códigos. Salir atrás me viene bien para coger confianza y ritmo», ha dicho.

CLASIFICACIÓN. Prólogo y General

1. M. Walkner (KTM) 6.:27

2. K. Benavides (Honda) a 2 segundos

3. S. Sunderland (KTM) a 4 segundos

4. T. Price (KTM) a 5 segundos

……………..

5. 16. L. Santolino (Sherco) a 20 segundos