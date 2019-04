FÚTBOL Tercera El Santa Marta cae en La Bañeza por la mínima pese a contar con posibilidades Un lance del partido de la primera vuelta. / SERNA El equipo tormesino perdió la oportunidad de sumar ante un rival directo en la carrera por la permanencia REDACCIÓN / WORD SALAMANACA Viernes, 19 abril 2019, 12:27

El Santa Marta no pudo continuar con su racha de tres partidos sumando –aunque sea empatando, porque lleva siete partidos sin ganar– y cayó en su visita a La Bañeza.

Ambos equipos afrontaban el choque empatados a puntos y con la sensación de que quien ganara lograría la permanencia de forma virtual. El equipo local se llevó el gato al agua, pese a que el Santa Marta tuvo momentos de buen juego y eso le permitió tener buenas ocasiones para marcar, una de ellas de More al larguero.

El partido no comenzó muy bien para el Santa Marta, ya que en el minuto 7 La Bañeza se adelantó en el marcador, con un tanto de Álvaro, después de sacar un balón casi bajo palos, pero el posterior rechace fue colgado al área y allí el pichichi de La Bañeza anotó de cabeza el 1-0.

A partir del minuto 15 el Santa Marta se hizo con las riendas del partido, el equipo tuvo el control del balón, dispuso de un lanzamiento de falta de More que se estrelló en el larguero; un buen disparo de Chopi desde la frontal que se marchó fuera por poco, otro de Montes, otro remate de Aarón que sacó la defensa de La Bañeza bajo palos... es decir, oportunidades suficientes para haberse ido al descanso con, al menos, un empate en el marcador.

En la segunda mitad, el Santa Marta continuó con el dominio del juego, con bastantes llegadas al área y metiendo cada vez más en el área a La Bañeza. Pero el gol no llegaba y eso parece que hizo mella en el equipo y además los cambios no sirvieron de revulsivo, ya que los últimos minutos no tuvieron la fluidez anterior. Así se llegó al final del partido.