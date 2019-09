Sánchez Palomero se rompe un brazo y dice adiós al Europeo y el Nacional Palomero, con su lesión. / WORD Se cayó de la bicicleta en un entrenamiento y se rompió un hueso de la mano derecha J.G. / WORD Viernes, 13 septiembre 2019, 18:04

El triatleta salmantino Alejandro Sánchez Palomero, que el pasado fin de semana se impuso en la prueba de la Copa del Mundo de Banyoles -triunfo que le permitió confirmar de forma oficial su presencia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020-, se ha lesionado de gravedad esta semana en un brazo y tendrá que decir adiós al próximo Campeonato de Europa de su especialidad y también al Nacional.

El deportista charro, que en Tokio estará en los terceros Juegos Olímpicos de su carrera -en los dos previos estuvo en la modalidad de natación- se cayó de la bicicleta el pasado martes durante un entrenamiento en Mallorca con lluvia y se ha roto un hueso de la mano derecha -la del accidente-:«Sufrí una caída en bici y tengo una pequeña fractura en el brazo que me obliga a finalizar antes de tiempo esta temporada. Una pena por perderme el Campeonato de Europa de Valencia y el Campeonato de España. Además es mi brazo derecho, así que menos dolor. Y me han dicho que no lo mueva para que suelde bien el hueso», explicó en sus redes sociales Sánchez Palomero, afincado en Mallorca desde hace varios años.