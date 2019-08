TRIATLÓN El salmantino Clemente Alonso McKernan abandona en el Ironman de Kalmar de Suecia Clemente Alonso, en una prueba en Salamanca. / El Norte El triatleta, que ya tiene plaza segura para el Mundial de Ironman en Kona, se retiró cerca del km 25 del maratón JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 18 agosto 2019, 12:26

El triatleta salmantino Clemente Alonso McKernan regresó ayer dos años después de su victoria en 2017 al Ironman de Kalmar, una cita que no tuvo en esta ocasión buen final para el médico charro afincado en Canarias. El deportista llegaba como uno de los favoritos a la victoria a tierras suecas a pesar de que haber tenido problemas en un tendón rotuliano en los últimos meses de preparación pero ayer se retiró en el segmento del maratón casi en el kilómetro 25 tras haber completado los de natación y bicicleta. El charro, que ya está clasificado para el Mundial d e Kona Ironman de este año tras el segundo puesto en Arizona de 2018, salió séptimo del agua y 13º de la bicicleta, pero en el maratón se retiró en el km 24,8. «No había hoy. Sinceramente, pensé que estaba mucho mejor, no sé si será cosa de un día. He hecho entreno hasta el 25 a pie y he parado: de las cosas que hoy estaban en juego a esas alturas la prioritaria era conservar la continuidad que tanto me ha costado conseguir. Descontento. Ah, por si le sirve a alguien de inspiración: descontento es descontento, sin más, que a estas alturas de la peli ya no me da para dramas con el deporte», ha señalado el triatleta en sus redes sociales.

El vencedor final en Kalmar fue el alemán Boris Stein con un tiempo en meta de 7:49:17, seguido del francés Denis Chevrot, con 7:51:00 y tercero fue el danés Mathias Petersen con 7:52:29, mientras que los españoles Gustavo Rodríguez Iglesias (7:59:25)y Pedro José Batisda Andújar (7:59:48) fueron sexto y séptimo respectivamente.

El Campeonato Mundial de Ironman 2019 está previsto que se celebré en Kona (Hawaii) el 12 de octubre.