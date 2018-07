HALTEROFILIA La salmantina Iris Sánchez se proclama nueva Campeona Júnior 2018 de Madrid Iris Sánchez, durante un instante de la competición. La halterófila charra del Club HalterTormes disputa la cuarta jornada nacional clasificatorio para la Copa de la Reina 2018 REDACCIÓN / WORD Salamanca Martes, 17 julio 2018, 12:47

La halterófila salmantina entrenada por Miguel Ángel, se proclamó el pasado sábado Campeona Junior en la capital de España. Dentro de la categoría de menos de 69 kilogramos, la deportista charra volvió a mostrar sus mejores actuaciones sobre una tarima de competición, demostrando porqué está en los puestos más altos de los rankings nacionales femeninos.

La canterana de Club HalterTormes, acudía a Madrid para puntuar dentro de la cuarta jornada nacional clasificatorio para la Copa de la Reina 2018. Los vallecanos acudían a la cita con la intención de rematar sus marcas, para asegurarse ya una de las plazas que dan acceso directo a la final previa a la Copa Femenina de clubes.

El día de la competición, no parecía idóneo para ofrecer el mejor rendimiento deportivo, ya que las instalaciones del club organizador, no prestaban una temperatura acondicionada óptima. El excesivo calor reinante en Madrid, obligaba a los levantadores a poner un plus en su actuación.

Iris comenzó su calentamiento previo, resolviendo aspectos de concentración y técnica, que le garantizaron un primer intento exitoso, y así poder ir con más confianza en los dos posteriores, que a la postre le darían como mejor marca de arrancada, los 67 kilos.

La pupila de Miguel, volvió a demostrar su gran estado de forma, con un dos tiempos al nivel de lo esperado, obteniendo una marca de 84 kilos muy meritorios.

Iris posa con la medalla junto a su entrenador Miguel Ángel.

El total olímpico, ascendía a los 151 kilos, consiguiendo superar la cifra de 190 puntos Sinclair, una puntuación que hará ascender en puestos la clasificación por equipos.

A la postre, y como añadidura, Iris se proclamaría como la mejor levantadora Sub20 de la Comunidad de Madrid, superando de nuevo a máximas rivales en Nacionales.

«Con esta cita, tanto Iris como el HalterTormes, ponen fin a la primera parte de la temporada con un buen sabor de boca, y sabiendo que tras las vacaciones vienen citas importantes, donde demostrar el trabajo realizado», señala su técnico.