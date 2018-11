FUTBOL - Segunda B Salida de mucho nivel para un Unionistas en racha Los jugadores de Unionistas celebran su gol ante el Celta B. / MARÍA SERNA El equipo de Aguirre, plagado de bajas y tras cuatro partidos sin perder, visita a un Fuenlabrada que es tercero en la tabla JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 4 noviembre 2018, 10:47

Prueba de mucho nivel para Unionistas de Salamanca en la 11ª jornada del grupo I de Segunda B. El equipo salmantino visita en su mejor momento de resultados en la campaña de su debut en la categoría de bronce del fútbol nacional al Fuenlabrada, actual tercer clasificado. Los de Roberto Aguirre acumulan cuatro jornadas sin perder -una victoria y tres empates- que han permitido llegar al equipo tras la disputa de los diez primeros encuentros de Liga fuera del descenso, justo en el límite ya que ocupa el 15º puesto con 10 puntos, solo uno por encima del play-out, y a dos por encima del descenso que marcar el Navalcarnero con 8 puntos.

Unionistas de Salamanca visita a partir de las 17 horas al Fuenlabrada en el Fernando Torres de la localidad madrileña para medirse al conjunto de Baldomero Hermoso Herrera conocido como 'Mere', un rival que solo ha perdido dos partidos en lo que va de campaña, uno en casa ante el Pontevedra (2-0) y otro fuera en Guijuelo (1-0). En su casa, salvo la derrota ante el conjunto gallego, ha sacado todos los encuentros adelante algunos con holgura como la goleada al Salamanca CF(5-1), y otros más ajustados como el 1-0 al RCD Fabril o el 2-0 ante el Coruxo FC o el Atl. Madrid B. El Fuenlabrada llega a la cita tras encadenar tres victorias seguidos que han aupado a los de Mere al play-off de ascenso con tres triunfos ante los filiales de Las Palmas (0-1), el reseñado ante el At. Madrid B (20), mientras que en la última jornada se impuso a domicilio en Valdebebas frente al Real Madrid Castilla (0-1).

El equipo madrileño, en el que destacan jugadores como el meta Biel Ribas -ex de la desaparecida UD Salamanca-, el veterano defensa Cata Díaz -ex del Getafe en Primera- o el delantero Cedric, que lleva tres goles, se está mostrando muy sólido en defensa con solo cinco goles encajados hasta el m omento -en los tres últimos choques no ha encajado ninguno-.

Unionistas acude al Fernando Torres después de que en sus dos últimas salidas no ha perdido ni encajado goles (0-1 ante el Navalcarnero y 0-0 ante el Internacional) pero es consciente de que el reto ante el Fuenlabrada es mayor por la calidad del contrincante. Además, Roberto Aguirre, como viene siendo tradicional desde la pretemporada, acudirá al choque con la plantilla plagada de bajas por las lesiones, la última de gran gravedad porque Pau Cendrós se perderá lo que resta de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el empate del pasado sábado en las maltrechas Pistas ante el Celta B(1-1). Además hoy tampoco estarán Diego Hernández, Quintaba y David Gallego mientras que sí han entrado 'por los pelos' Piojo y Guille Andrés aunque su participación parece más que dudosa en el encuentro. El equipo viajará a Madrid con el canterano Dani para completar la convocatoria blanquinegra.

En el once de Aguirre no se esperan sorpresas y es seguro que Ayoze ocupará la plaza de Cendrós en el central zurdo, por lo que el resto podría ser el mismo equipo que empató con el Celta B.

El Fuenlabrada, por su parte, tendrá las bajas de Jesús, Ronald y Marco, y mantiene la duda de Borja. Su técnico, Mere, señalaba sobre el conjunto salmantino que «afrontamos el encuentro sin confianza, vienen de la zona baja de la tabla, pero en una dinámica buena ya que hace 4 partidos que no pierden y ante el Celta B hicieron un gran partido. Se va a manejar con orden, hace las cosas con sentido y fruto de eso logra buenos resultados». El míster teme que tras la gran victoria en Valdebebas, el equipo pueda bajar su nivel porque «siempre temo al partido posterior a uno muy bueno y ya se lo dijimos a los jugadores porque siempre suele llegar una gran 'cagada' y eso hace que afilemos más los colmillos. Pero el grupo no da muestras de confianza. No afrontaremos el partido con suficiencia».

El equipo salmantino estará acompañado en Fuenlabrada por más de 200 seguidores en las gradas del Fernando Torres.