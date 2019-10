Recogen firmas en La Alberca tras la negativa de ampliar la oferta educativa en el IESO Mesa de recogida de firmas instalada ayer en la Plaza Mayor de La Alberca. / WORD LA ALBERCA La AMPA del IESO Las Batuecas realiza una serie de actuaciones para que la Junta reconsidere su postura y el centro imparta Bachillerato y FP REDACCIÓN / WORD LA ALBERCA Lunes, 14 octubre 2019, 11:51

La Asociación de Padres y Madres del IESO Las Batuecas empezó a llevar a cabo sus primeras medidas contra la decisión de la Junta de no ampliar la oferta educativa del centro escolar. La AMPA, recuerda en una carta remitida a los padres, que el pasado 3 de octubre la Comisión de Educación desestimó la tramitación de una Proposición No de Ley para la ampliación de la oferta educativa en el instituto. Esta decisión «resulta ser un agravio comparativo, pues la Sierra de Francia es, junto a la zona de Ledesma, la única de toda la provincia de Salamanca donde no se imparten Bachillerato y Formación Profesional».

La AMPA y los representantes en el Consejo Escolar decidieron llevar a cabo una serie de actuaciones para que la Junta de Castilla y León reconsidere su postura. Entre dichas medidas, se encuentra la recogida de firmas, tanto en papel como en digital. Así, los padres y madres interesados em apoyar la iniciativa pueden solicitar la hoja de firmas a través del correo electrónico de la asociación o a través del enlace http://chng.it/h7zq46j2fb.

Con el propósito de recoger el mayor número de firmas posibles, ayer por la tarde, representantes de la Asociación de Padres y Madres del instituto recogieron firmas en una mesa ubicada en la Plaza Mayor de La Alberca; en total consiguieron 500. Pero no solo se recogieron firmas en la villa albercana, también lo extendieron a todos los puevlos de la Sierra de Francia.

El AMPA ha convocado una reunión para el próximo día 19 en el teatro municipal

Otras de las actuaciones que han programado desde el AMPA tendrá lugar el próximo sábado, día 19. A las 18:30 horas han convocado a una reunión en el Teatro Municipal de La Alberca a todos los apdres y madres de la Sierra de Francia, junto con El Maíllo, El Cabaco y NAva de Francia, así como los ayuntamiento de la sierra. En el encuentro se informará de las actuaciones que se han realizado hasta ahora y de las que se llevarán a cabo en los próximos días. Desde la asociación se insiste en que para conseguir tener Bachillerato y FP en el instituto es necesaria la unidad y la participación de todos.

La Asociación de Padres y Madres del IESO Las Batuecas recuerda que el AMPA «es el mejor y más eficiente órgano de representación de las familias», ya que trabajan «activa y comprometidamente por un derecho fundamental de nuestros hijos e hijas y la base principal de nuestros pueblos, la educación. No es tarea fácil y por eso necesitamosel apoyo de todos».

Como se recordará el PSOE presentó en la Comisión de Educación Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León una Proposición no de Ley defendida por el procurador socialista por Salamanca, Fernando Pablos, en la que se instaba a la Junta a adoptar las decisiones necesarias para que a partir del curso académico 2020-2021 se pudieran impartir estudios de Bachillerato y FP en los actuales IESOS Las Batuecas, de La Alberca y Miguel de Unamuno, de Ledesma.

Sin embargo, Partido Popular y Ciudadanos rechazaron la iniciativa. Hay que recordar que Cs sí la apoyó en el pleno de la Diputación de Salamanca del 31 de julio. Una decisión que el procurador socialista lamentó «teniendo en cuenta el abandono total al que la Junta tiene sometido a los municipios de Ledesma y la Alberca, junto a sus respectivas comarcas, donde los jóvenes tienen que dejar los estudios en muchas ocasiones al finalizar la enseñanza secundaria obligatoria por no tener acceso o la posibilidad de cursar Bachillerato o FP».