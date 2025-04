Optimismo con cautela en la enfermería del CB Avenida de cara a la Final-Four

Martes, 6 de abril 2021, 17:36 Comenta Compartir

Optimismo con cautela, mucha, en el seno del CBAvenida con la poblada enfermería que este pasado sábado, en el segundo partido de cuartos de final de la Liga ante el Spar Gran Canaria, sumó otras dos militantes:Karlie Samuelson y Diallo. La situación es casi dramática porque a escasos diez días de la tercera Final-Four de la historia del club charro, que se jugará en Estambul (Turquía)del 16 al 18 de abril, nada menos que seis jugadoras están lesionadas o muy tocadas antes de medirse al Sopron en las semifinales. A saber, ya estaban Gajic -que se ha perdido casi toda la temporada por una seria lesión muscular y posterior recaída-, Andrea Vilaró (rodilla), Hayes (rodilla), Silvia Domínguez (fascitis plantar) y el sábado cayeron Karlie Samuelson (isquiotibiales)y Umi Diallo (rodilla). Una situación nunca vista antes por el jefe de los servicios médicos del club charro, el doctor Carlos Moreno que, no obstante, es relativamente optimista a la hora de poder contar con casi todas para la cita turca. Eso sí, con el precio de que la semana previa a la Final-Four apenas podrán entrenar al ritmo de sus compañeras. «De cara a la Final-Four espero que no haya problemas salvo en Gajic por las dudas lógicas de una baja tan prolongada. La preocupación principal no es tanto la presencia sino que lleguen al 100% todas», expresa Moreno.

Karlie, menos de lo esperado

El sábado saltaron las alarmas con Karlie Samuelson. La alero británica se quedó frenada en seco en el segundo cuarto ante el Spar Gran Canaria de las molestias en la zona isquiotibial de la pierna izquierda que lleva arrastrando desde la Copa de la Reina. Una rotura muscular la habría dejado fuera de la Final-Four seguro a estas alturas pero tras las primeras pruebas diagnósticas la lesión no es seria. «Lleva arrastrando problemas de sobrecarga en la musculatura posterior del muslo izquierdo, con un problema de tendinitis en la zona de inserción en la zona de los isquios que de vez en cuando se le agudiza. Cuando acumula carga de trabajo le da molestias. El otro día parecía algo más pero afortunadamente no, en las pruebas de hoy (por ayer) no arrojan ni rotura ni afectación del tendón solo una tendinitis que en algún movimiento brusco la limita y hace que se contracture el músculo. Descartamos lesión importante de rotura muscular», expresa el doctor de Avenida.

Hace dos semanas el club charro anunció que Andrea Vilaró sufre una lesión en su rodilla derecha con afectación en el menisco interno y en este caso a día de hoy esta jugadora «está ya en trabajo de readaptación y evolucionando bien, el domingo ya hizo trabajo físico con buenas sensaciones, hoy -por ayer- hará trabajo en el pabellón con el grupo de lesionadas y el objetivo es incorporarla a lo largo de la semana para que pueda estar para los partidos de la Final-Four. No es seguro que pueda estar porque dependerá de cómo reaccione la rodilla al volver a la pista, pero las impresiones por ahora son positivas», apunta.

En cuanto a Hayes, que en Girona se lesionó con un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla «está con una evolución buena de la rodilla, con readaptación y con el objetivo de que entre el martes y el jueves se incorpore al grupo progresivamente en la pista. Si no se tuerce nada, estará para la próxima semana pero siempre con la incertidumbre de estas lesiones».

Con Silvia Domínguez el reto no es solo que llegue, que lo hará, sino que esté a pleno rendimiento en Turquía:«Lleva arrastrando una fascitis plantar que la están obligando a jugar con dolor y limitaciones. Últimamente estaba mejor y le hemos hecho un último tratamiento que le obligará a modular el entrenamiento de esta semana pero su participación no corre peligro. El objetivo con ella es que esté al 100%», significa Carlos Moreno.

La última en caer fue el sábado Umi Diallo. La pívot canaria se tuvo que retirar en el tercer cuarto ante el Spar Gran Canaria pero pudo volver a la pista más adelante. Eso sí, la lesión también existe porque ayer se le diagnosticó una elongación en la cápsula articular y músculo poplíteo de la rodilla izquierda. «Tuvo un golpe en el último partido en la rodilla que le permitió volver, pero acabó con dolor. En principio no es grave, pero esta semana tendrá que modular el entrenamiento», relata el responsable de los servicios médicos del club.

Gajic, muy difícil

Por último, la pívot Marica Gajic, que lleva de baja casi toda la temporada, fue diagnosticada el pasado mes de enero con una lesión músculotendinosa en tríceps sural izquierdo de grado II-III y se señaló que estaría tras esta recaída -se lesionó antes la primera burbuja de la Euroliga en 2020- de baja por un tiempo no inferior a diez semanas. Ahora ya está cerca de poder volver a las canchas pero en el CBAvenida quieren ir con mucho sigilo con la ala-pívot debido al largo tiempo de baja. «Está en la última fase de su readaptación, le hemos test de fuerza de las extremidades inferiores y de potencia de salto y han sido satisfactorias. Está pendiente de una resonancia para certificar que la cicatriz está consolidada. Se podría incorporar a la dinámica del equipo la semana que viene pero evidentemente después de tanto tiempo de baja es una incertidumbre cómo nos va a responder. El objetivo es darle de alta clínica a todas esta semana y meterla con el grupo la próxima semana», finaliza el doctor zamorano.