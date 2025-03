La novena Supercopa de España para el CB Avenida llega con mascarilla (50-66)

Juanjo González Domingo, 13 de septiembre 2020, 23:14 | Actualizado 23:48h. Comenta Compartir

El CB Avenida sigue agrandando su leyenda como el club más laureado de la historia del baloncesto femenino nacional. En su 11ª final consecutiva de la Supercopa de España, que se ha disputado en Bilbao este fin de semana en un nuevo formato de Final-Four por la covid-19, el club salmantino ha conquistado su noveno título de este trofeo al derrotar en la gran final al Lointek Gernika Bizkaia por 50-66. Tras superar en la semifinal al Spar Girona, el equipo de Roberto Íñiguez -que suma así su primer título como técnico azulón- cumplió con las expectativas como gran favorito ante un rival que se cargó el día anterior al potente proyecto este curso del Valencia Basket para disputar la primera final de su historia. Así, el CB Avenida ha levantado los dos últimos títulos nacionales, la Copa de la Reina de Salamanca en marzo -después vino el paron del deporte por la covid-19 que impidió que se jugara la Liga- y la Supercopa. Es el título número 20 de la última década en España y el 26 de su historia total. Y eso que llegó a Bilbao sin entrenar desde el martes por el positivo por covid-19 de una júnior que puso en peligro la participación del equipo en la Supercopa. Otro contratiempo más superado por las de Íñiguez.

El juego del CB Avenida careció, sobre todo en una trabada primera parte, del brillo que tuvo por momentos el día anterior ante Girona pero las azulonas metieron la directa tras el descanso con un parcial de 0-13 en cinco minutos con tres triples seguidos. Pero es para destacar que el nuevo proyecto del CB Avenida -siempre 'obligado' a luchar por todo- ha quedado en gran parte liderado por jugadoras muy jóvenes que ya han comenzado a dar un paso al frente como Cazorla, Samuelson, Milic o Hof bien apoyadas en la eterna capitana Silvia Domínguez para levantar un nuevo trofeo y eso que faltaban las dos jugadoras más 'caras' del proyecto, las WNBA Hayes y Katie Lou Samuelson, o que Gacic, otra de las estrellas, todavía no ha arrancado. Sin dejar de lado el papel de una Leo Rodríguez que tiene un contrato de semanas y quiere quedarse todos el año. Méritos ya ha hecho.

LOINTEK GERNIKA Laura Cornelius (6), Rosó Buch (9), Angela Bjorklund (5), Nogaye Lo (4) y Nadia Colhado (2) -cinco inicial-; Itziar Aristimuño, Milica Ivanovic (12), Belén Arrojo, Paula Ginzo (8), Margaret Roundtree (2), Naiara Díez (2) y Marta Alberdi. 50 - 66 CB AVENIDA Silvia Domínguez (10), Maite Cazorla (2), Andrea Vilaró (6), Emese Hof (10) y Nikolina Milic (20) -cinco inicial-; Leonor Rodríguez (10), Karlie Anne Samuelson (3), Marica Gagic (7) e Inés Santibáñez. PARCIALES: 15-15, 31-32 (descanso); 42-51 y 50-66 (final).

ÁRBITROS: Paula Lema, Mikel Cañigueral y Sandra Sánchez. Sin eliminadas.

INCIDENCIAS: final de la Supercopa de España. Partido disputado en el Bilbao Arena. Se guardó un minuto de silencio al inicio del partido por las víctimas de la covid-19.

Milic, MVP

La mujer de la final fue sin duda Milic, fichada este verano por Avenida precisamente desde Gernika, para auparse con el merecido MVP gracias a sus 20 puntos y 16 rebotes (31 de valoración).

Íñiguez introdujo un cambio en la final con respecto al quinteto de la semifinal, Vilaró por Samuelson, por lo que volvió a salir con la doble base Silvia-Cazorla, acompañadas en el interior por la pareja Milic-Hof. Precisamente ésta última, la holandesa abrió el marcador anotando los cuatro primeros puntos charros y además cargando con dos faltas a su oponente, la brasileña Nadia Colhado (3-4). Como en las semifinales ante Girona, las concesiones en el rebote ofensivo fueron el primer quebradero de cabeza de las azulonas.

Bjorklund sacó a relucir su gran mano anotando seis puntos seguidos, un triple casi desde el medio de la cancha al final de una posesión y tres tiros libres acto seguido tras recibir una falta (11-6) que llevaron a Íñiguez a introducir sus primeros cambios a la cancha (Samuelson, Leo y Gacic) que tuvieron un efecto inmediato con un 0-7 de parcial de devolvieron a las azulonas a mandar en al electrónico (11-13). Eso sí la igualdad regresó al final del primer cuarto con dos bandejas de cada equipo (15-15).

No entró bien defensivamente Avenida al segundo periodo. Primero con una merecida antideportiva de Diallo -no jugó en 'semis'- y después permitiendo penetraciones o tiros asequibles para las '4' de Gernika, que llegó a marcharse 21-15.

Pasó por momentos de apuro el equipo de Íñiguez tanto en defensa como en ataque porque no encontraba el camino ante Gernika, aunque el gran trabajo de Hof en la pintura (8 puntos y 5 rebotes al descanso) y el acierto exterior, especialmente dos triples de Vilaró, permitieron a las azulonas marcharse al descanso con una mínima renta a su favor (31-32). Lo curioso es que nada menos que 12 veces fue Gernika a la línea de tiros libres por solo una de las salmantinas.

Rompe tras el descanso

El arranque de la segunda parte fue clave. Entre los dos triples de finalización de la primera y los tres nuevos seguidos de Leo y Silvia (2) apoyados en que la defensa charra dejó sin anotar a Gernika hasta el quinto minuto, el CB Avenida abrió hueco en el marcador (31-45) con un parcial de 0-13. Despertó, ya tarde, Gernika porque Milic, su exjugadora, se encargó de mantener la renta hasta el final del tercer periodo (42-51) logrando diez puntos ella sola en este periodo.

El CB Avenida tiró de experiencia para contener el empuje final de un Gernika de Maikel López que no se rindió nunca pero que tuvo que claudicar ante la evidencia de un equipo charro superior liderado por su exjugadora, que ayer no tuvo piedad para pedir galones en su salto a un grande europeo. La temporada plagada de incógnitas por la covid-19, por tanto, no puede empezar mejor para el CB Avenida.