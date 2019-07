Mirian Cortés anuncia cambios en el equipo rectoral y nuevos grados para su segundo mandato Mirian Cortés, ayer en su despacho del Rectorado de la Universidad Pontificia. / R.R. La rectora de la Pontificia valora positivamente que los obispos españoles apuesten por las mujeres para asumir cargos como el suyo RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Martes, 30 julio 2019, 11:34

Mirian Cortés se mostró ayer especialmente ilusionada por tener la oportunidad de continuar cuatro años más dirigiendo los destinos de la Universidad Pontificia, después de que el pasado viernes la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede hiciera público su nuevo nombramiento como rectora para el periodo 2019-2013.

La catedrática de la Facultad de Derecho Canónico iniciará el 13 de septiembre su segundo mandato, dado que ese día tomará posesión de su cargo rectoral, acto académico que abrirá el curso 2019-2020 y que será presidido por el gran canciller de la UPSA y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez.

La rectora manifestó ayer, en sus primeras declaraciones a los periodistas tras conocerse su reciente designación, que ese sentimiento de «ilusión» se ve complementado por la «experiencia» adquirida durante estos últimos cuatro años en el Rectorado.

Cortes avanzó que se incorporarán nuevos rostros en su equipo rectoral para el segundo mandato. «Habrá cambios y habrá algún vicerrector nuevo, porque dirigir un cargo de estas características siempre cansa y las personas quieren desarrollar otros proyectos». Además, derrochó sinceridad cuando recalcó, frente a ese cansancio en la gestión, que también hay otros miembros de la comunidad universitaria que «quieren desarrollar nuevos proyectos en la Universidad, están preparados para ello y tiene ilusión de afrontar nuevos retos».

La rectora no aclaró que miembro o miembros del equipo rectoral no continuarán durante el próximo periodo y aseguró que esté asunto no está decidido todavía. No obstante, en las quinielas académicas se da prácticamente por sentado que el vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, el profesor extremeño Jacinto Núñez Regodón, no repetirá mandato. Se da la circunstancia de que semanas atrás Jacinto Núñez fue nombrado nuevo vicario general de la Diócesis de Plasencia.

Nuevos rostros

Además de la entrada de algún nuevo rostro en el equipo de gobierno, Mirian Cortés adelantó que tiene intención de cambiar la dirección de algunos servicios universitarios, con el fin de «profesionalizar» estos puestos, es decir, incorporar al frente de los mismos a «profesionales» procedentes de la sociedad con el fin de que no tengan que ser profesores los que tengan que hacerse cargo siempre de estas funciones. «Serían profesionales de la empresa que se dedicarían en cuerpo y alma a esos puestos», de manera que los profesores que se han venido situando al frente de los mismos de una forma puntual y por un determinado periodo, puedan disponer a partir de ahora del tiempo suficiente para dedicarse de lleno a su actividad docente e investigadora.

Esta tendencia a la profesionalización podría ir acompañada por la creación de algún nuevo servicio y se enmarca dentro del futuro plan estratégico de la UPSA, que será presentado a los miembros de la comunidad universitaria a finales de septiembre o primeros de octubre y que engloba diversas vertientes, como la faceta económica, el desarrollo de la docencia y de la investigación, así como la transparencia y el buen gobierno.

La rectora desveló que su deseo es poner en marcha nuevos grados durante su próximo mandato, aunque no concretó cuáles podrían ser, dado que deberán ser sopesados y valorados con las diferentes facultades implicadas. La filosofía que amparará la creación de estas nuevas carreras consiste en que aporten una «formación integral» a los alumnos, de manera que «no solo formemos buenos profesionales, sino también buenas personas que adquieran unas habilidades sociales, además de su especialización».

Por otro lado, la rectora valoró positivamente que los obispos españoles apuesten por las mujeres para ocupar cargos de responsabilidad como el suyo, y consideró lógico que hubiera otros posibles aspirantes al sillón rectoral, aunque precisó «no tener noticias» de esos posibles rivales. «Son legítimas las aspiraciones de otras personas que tengan su proyecto de Universidad y hayan querido sacarlas adelante», concluyó.