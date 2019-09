Triatlón Miguel Risco y Esther Gómez repiten victoria en el IV Triatlón Veracruz de Salamanca Miguel Risco y Esther Gñomez, tras finalizar la prueba. / MARÍA SERNA La prueba reunió a 250 atletas que recorrieron el casco histórico a nado, en bici y corriendo REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Domingo, 1 septiembre 2019, 14:16

Miguel Risco y Esther Gómez se llevaron la cuarta edición del Triatlón Veracruz que se celebró en Salamanca, reuniendo a un gran número de participantes que recorrieron el casco histórico de la ciudad con las pruebas de natación, ciclismo y carrera. Se de la circunstancia que ambos atletas también lograron la victoria en la tercera edición celebrada el pasado año.

Por otro lado, Jesús González y Daniel Pos completaron el podio en categoría masculina, mientras que Belén Sánchez y María Vila hicieron lo propio entre las féminas.

La prueba, que arrancó a las 10:30 horas de la mañana de este domingo constaba de una prueba de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera.

Los participantes , durante la prueba de natación en el río Tormes. / María Serna

Tras finalizar la prueba Miguel Risco aseguró que había cimentado su triunfo en la carrera a pie. «Sabía que en el agua había gente más rápida que yo y he intentado que no me cogieran mucha ventaja. Al final creo que he salido quinto del río. Después en la bici he conseguido recortarles tiempo pese a que me he caído y luego en la carrera ya he podido tomar venataja» señaló, al tiempo que afirmaba que esta era una carrera especial para el porque «corro en casa y viene la familia y los amigos a verme, por lo que estoy muy contento de revalidar el triunfo».

Por su parte, Esther Gómez aseguró que en agua se había encontrado bien y que luego ya en la bicicleta había cimentado su triunfo. «Es un recorrido muy divertido que me gusta mucho. En la prueba a pie también he dido muy bien, quería probarme e incluso me he picado con algún chico. La verdad es que este triatlón es muy divertido, esta todo muy bien organizado y merece la pena venir aquí, por eso he repetido y me encanta haber vuelto a ganar».