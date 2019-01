FÚTBOL - Segunda B Iván Garrido: «Unionistas está a cinco puntos del play-off y soñar es gratis» Gorka Herrero, Iván Garrido y Gorka Etxeberria, en el Restaurante Guinaldo. / MANUEL LAYA El nuevo jugador de Unionistas coincidió dos temporadas con Roberto Aguirre en el Lealtad JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 30 enero 2019, 13:37

Unionistas de Salamanca ha presentado esta mañana a su último fichaje del mercado invernal, el extremo Iván Garrido, adquisición que el club se ha visto obligado a realizar tras la petición de salida de Isaac Manjón después de dos años en el club en busca de mayor protagonismo en el CD Calahorra.

Precisamente de Calahorra es Garrido, extremo zurdo que ha militado esta temporada en el Izarra y que coincidió dos temporadas, las dos últimas, en el Lealtad asturiano con Roberto Aguirre, actual entrenador de Unionitas.

En primer lugar, el directivo Gorka Herrero, significó que «lo primero quiero agradecer a Manjón estos dos años que ha estado con nosotros, el último jugador que sobrevivió del espíritu de Xátiva y le deseamos suerte en su futuro».

El encargado de presentarlo ha sido Gorka Etxeberria, director de fútbol de Unionista, que ha significado en primer lugar que «me sumo al agradecimiento a Isaac por lo que ha significado para este club desde hace mucho tiempo. Nosotros no pretendíamos este movimiento, nos queríamos quedar como estábamos pero entendemos que Unionistas, sobre todo por el compartamiento excepcional deportivo y personal de Isaac, debe tatat de ser generoso y a la solicitud de Isaac de salir, que nos dolió, debiamos intentar facilitarle la salida. De no haber tenido un sustituto de garantías no habríamos podido pero nos esforzamos desde el jueves por la noche. Lo trabajamos y ayer pudimos lograr un futbolista que nos satisface como Iván, que viene con la voluntad de perdurar. Tenemos una opción de forma unilateral del club para que el año que viene se quede. Iván nos satisface porque es en primer lugar un futbolista con característias que nos va a complementear bien, de asociación con sus compañeros y de espíritu agresivo de romper a la espalda».

Con respecto al mercado, Etxeberria significó que «queríamos tocar lo menos posible. Son dos fichajes y no es mucho, estamos contentos. Hoy estoy más contento que el viernes porque transmite ganas de venir y jugar, nos da ambición, aire fresco. Salen tres y entran dos. Ahora digo que no quiero hacer más cmabios y no creo que suceda. Intransferibles todos, no se va nadie más. Unionistas no quiere hacer muchos cambios y no queremos jugar al mercadeo del día 30 y lo siento en el alma. Queremos un fútbol más estable. No habrá fichaje. Solo a través de claúsula, no atendemos el teléfono porque no es serio y somos débiles porque no nos interesa entrar en pujas de última hora».

Por su parte, Iván Garrido, dijo que «gracias al club, a Gorka, al míster que ha apoyado el fichaje. Me hace mucha ilusión venir aquí, no era algo que esperaba y hablé hace unos días con Gorka y la propuesta fue muy interesante, conocía al míster, es un club de fututo para poder crecer deportivamente y muy ilusionado, con gans de empezar cuanto antes para poder responder en el campo el cariño de fuera».

Sobre su definición como jugador expresó que «soy un jugador explosivo y agresivo, con velocidad a la espalda, donde más me gusta jugar es como segundo punta aunque arriba también puedo. He estado dos años con Roberto Aguirre en el Lealtad, fue con el primero que hablé, me preguntó por mi situación y hablamos. Coincidí allí también con Adrián Llano, luego tengo relación con Albisua y Juanmi».

Garrido expresó sobre los objetivos que «visto lo visto, estamos a cinco puntos de play-off y como diría un entrenador que admiro como el Cholo, partido a partido y soñar es gratis». Sobre su nuevo club dijo que «sé que hace años desapareció la UD Salamanca y que se creó este club para ser el primero de la ciudad».