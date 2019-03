«Indirectamente, hay más apoyo a los centros concertados que a los públicos» Miembros de la Junta de Personal Docente no Universitario lanza una campaña con motivo del periodo de escolarización en los centros públicos. / LAYA La Junta de Personal Docente anima a las familias a matricular a sus hijos en la Enseñanza pública ROSA MARÍA GARCÍA / WORD SALAMANCA Jueves, 21 marzo 2019, 11:11

La Educación pública «debe ser primordial, el principal recurso, y la escuela concertada debe ser subsidiaria de la de la pública. No se pueden poner al mismo nivel, porque fue así como nació, no había posibilidad de acoger a todos alumnos en la escuela pública y la concertada nació con esa idea. Lo que no podemos permitir es que se creen unidades en centros concertados mientras estamos cerrando unidades en escuela pública». Con estas palabras se pronunció Manuel Colmenero, integrante de la Junta de Personal Docente No Universitario, cuyos miembros presentaron ayer la campaña de escolarización de alumnos para el próximo curso 2019-2020.

Sobre si creen que las administraciones están actualmente apoyando más a los centros concertados, afirmó que «de forma indirecta puede que sí», por ejemplo, con la política de libre elección de centros, que es «una política que favorece que las familias no lleven a su hijos a los colegios de los barrios».

En este sentido, Guillermo Bueno afirmó que «si hay menos alumnos cada año, debería haber menos conciertos», ya que quien «está pagando el problema de que hay menos alumnos cada año es la escuela pública».

Respecto a que si creen que la Administración invierte poco en la Educación pública, Bueno señaló que «siempre se hace un esfuerzo, pero nunca es bastante; hoy en día, en la sociedad en que vivimos, se necesitan, por ejemplo, una importante reforma de los servicios informáticos de los centros. Hacen falta más recursos y sobre todo recursos humanos, ya que tiene que haber un número mayor de profesorado para atender con calidad».

Por su parte, Colmenero quiso dejar claro que el gasto en enseñanza «no es una gasto es una inversión, porque se está comprobado que toda cantidad invertida en Educación revierte con creces en la sociedad».

Según lo datos de la Junta de Personas Docente, la escuela pública salmantina cuenta en la actualidad con casi 30.000 alumnos, de los cuales 14.780 cursan Infantil y Primaria y 14.780 son de institutos. De ellos, 7.250 alumnos están en la zona rural.

Bueno apuntó que el 78 por ciento de toda la enseñanza en Salamanca y provincia es pública, ya que, salvo Ciudad Rodriggo, Béjar y Peñaranda de Bracamonte, en el resto no hay oferta de enseñanza privada.

En las zonas más alejadas de la capital son los únicos servicios a los que pueden optar, por lo tanto, «la escuela pública es la única que puede contribuir a esa lacra que tiene Castilla y León y, por lo tanto, Salamanca, como es la despoblación», señaló Bueno.

Con el objetivo de ensalzar la enseñanza pública y «animar a las familias para que matriculen a su hijos en centros públicos», la junta de personal docente no universitario ha puesto en marcha una campaña coincidiendo con la apertura del periodo de escolarización de alumnos para el curso 2019-2020.

Un periodo que se abre hoy y que se prolongará hasta el próximo 3 de abril en centros sostenidos con fondos públicos correspondientes a segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. Las familias, explicaron, tienen que presentar las solicitudes de admisión en el centro elegido como primera opción.

Dentro de esta campaña, explicaron, que son muchos los centros que ya están realizando en estos días jornadas de puertas abiertas para que los padres puedan verlos en pleno funcionamiento y puedan resolver sus dudas 'in situ'. La junta de Personal Docente «anima a las familias a que visiten los centros públicos y se informen de los servicios, programas y características de cada uno de ellos».

Pero, además de difundir las jornadas de puertas abiertas que se realizan en colegios e institutos, la campaña de escolarización del personal docente incluye la publicidad de la misma en las redes sociales, así como la realización de carteles y dípticos. Además, señalaron que desde algunos centros se están realizando sus propios carteles y vídeos.

Toda esta campaña para que se vea que la escuela pública «es la mejor opción», señaló Bueno, aunque lamentó que las escuela «privada cuenta con recursos para publicitar sus servicios» y no así la pública, ya que «no existe una partida para difundir y promocionar la escuela».

En esta campaña se pretende hacer hincapié en que la Enseñanza pública «es la que realmente garantiza el derecho a la Educación y a la igualdad de oportunidades. Entre sus cualidades, «tiene profesionales altamente cualificados que han accedido a la función docente mediante los más exigentes procesos selectivos públicos», cuenta con una gran variedad de programas educativos y ofrece múltiples servicios: comedor escolar, transporte, 'madrugadores', 'centros abiertos', actividades extraescolares y complementarias. Tampoco hay que olvidar que es «integradora, democrática, participativa, plural, compensadora de desigualdades, coeducadora y, por supuesto, gratuita de verdad».

Por todo esto, los miembros de la Junta de Personal Docente No Universitario, Guillermo Bueno, Margarita Villalón, Raquel Roncero, Juan Ignacio Mediero, Manuel Colmereno y MªCarmen Simón, pidieron ayer «la complicidad de la sociedad, matriculando a sus hijos en la Escuela Pública, respaldando a nuestros centros educativos y a la labor de sus docentes, auténticos garantes de la calidad educativa».