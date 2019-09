BALONCESTO - LIGA DIA Hayes ya se entrena con el CB Avenida y Silvia Domínguez es duda para la Supercopa Silvia Domínguez dialoga con Hayes en el primer entrenamiento de la americana con Avenida. / Foto: CB Avenida La escolta norteamericana, recién llegada de la WNBA, será presentada este jueves por el club charro JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 18 septiembre 2019, 21:04

La presencia de la capitana Silvia Domínguez en la final de la Supercopa de España de este próximo domingo en Fontajau está casi descartada. La lesión en el gemelo que la base de Mongat lleva arrastrando desde hace dos semanas tiene a la jugadora del CBAvenida sin entrenar y, como confirmó esta mañana el entrenador del equipo salmantino, Miguel Ángel Ortega su concurso es casi imposible. «Yo creo que no va a jugar», y confesó que no es la mejor forma de llegar a la disputa de un título porque «Akhator apenas llevados días, hoy ha llegado Hayes... es difícil afrontar un partido así. Silvia Domínguez lleva mucho tiempo parada, solo pudo jugar un poco ante Bembibre y tuvo que parar y desde entonces nada. Son muchos días parada y no vamos a correr riesgos y que esté renqueante el resto de la temporada. Solo si hay garantías jugara en Girona. No está entrenando y así no puede jugar», recalcó el preparador catalán.

Por su parte, la escolta norteamericana Tiffany Hayes llegó hoy mismo a Salamanca y la jugadora de las Atlanta Dream ya ha podido ejercitarse con Avenida en la sesión vespertina. Este jueves será presentada oficialmente ante los medios.