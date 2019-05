HALTEROFILIA La haltera salmantina Iris Sánchez se clasifica para el Campeonato de España absoluto La charra, perteneciente al Club Halterofilia Vallecas, realizó una excelente competición REDACCIÓN / WORD Salamanca Martes, 14 mayo 2019, 16:54

Iris Sánchez, haltera salmantina con una gran proyección, se clasificó el pasado fin de semana para participar próximamente en el Campeonato de España Absoluto de Halterofilia que se disputará en Madrid el 8 de junio. La haltera charra, perteneciente al Club Halterofilia Vallecas, realizó una excelente competición, obteniendo la segunda mejor marca de la categoría de 64 kilos, con un registro de 68 kg en arrancada y 85 kg en dos tiempos, lo que le ha dado el billete al Campeonato de España Absoluto, un sueño para la salmantina.

La salmantina señala al respecto que «estoy muy contenta de haber podido conseguir la plaza para el Aabsoluto, ya que el año pasado me quedé a las puertas de poder ir». La haltera salmantina confiesa que no esperaba obtener esa marca el pasado fin de semana, pero que todo fue mejor de lo esperado. «Todo esto se lo tengo que agradecer a mi equipo, que me apoya día tras día», asegura Iris, quien señala que ya sólo queda «entrenar a tope» para llegar bien al Campeonato de España Absoluto en el que va a ir a «disfrutar al máximo de la competición».