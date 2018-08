«Mi familia lleva en la Plaza unos 90 años» Dori Martín. Su jornada laboral comienza antes del amanecer y se prolonga durante todo el día E.C. / WORD SALAMANCA Lunes, 27 agosto 2018, 12:34

Dori, de 63 años, tomó el relevo de su padre en el puesto de venta de prensa que forma parte de la Plaza Mayor de Salamanca desde hace unos 90 años. Durante unos años lo hizo junto a su marido Fermín, pero tras fallecer hace más de una década, se quedó al frente del mismo.

A la hora de valorar la situación de sus sector, asegura que internet «hizo mucho daño, se ha notado». Aunque también se muestra positiva con el hecho de que los clientes que tienen sobre 50 años o más, «te dicen que les gusta leer el periódico en papel, porque es diferente, nos lo comentan, pero con la crisis, dejaron de comprarlo.

En este sentido, Dori precisa que la prensa escrita tiene su público, «muchos a diario, y sobre todo, con más ventas el fin de semana». Las revistas también se demandan, «pero no es como antes, aunque nos vamos manteniendo». Al respecto de los adeptos a la prensa escrita, esta vendedora lamenta que la gente joven no lea nada en este formato. «Antes lo compraban más y es una equivocación, y se debe a tanto teléfono móvil, y nada en papel, y eso no es bueno», determina Dori. Este cambió lo comenzó a notar en los últimos ocho o nueve años.

Entre sus periódicos tiene algunos extranjeros, como la prensa inglesa, alemana o italiana, así como de las comunidades, «porque en verano nos lo demandan». En cuanto a su horario, Dori se levanta muy pronto y sobre las seis y media de la mañana ya está en el quiosco de la Plaza, «porque llegan pronto los periódicos y hay que estar aquí y repartirlos, y luego estoy atendiendo hasta las once de la noche», describe, aunque cuenta también con la ayuda de sus hijos en momentos puntuales. Para ella trabajar en la Plaza Mayor «es un privilegio», aunque el pasado mes de mayo sufriera el robo de su bolso. Ella disfruta de su trabajo, y lo defiende.