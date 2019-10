BALONCESTO - Eurocup Estreno triunfal sin brillo en la Eurocup para el CB Avenida ante un combativo Gernika (62-59) Andrea Vilaró penetra a canasta ante una rival. / Maria Serna El equipo salmantino, que ya pudo contar con Loyd en algunos minutos, arranca la temporada europea con un juego anárquico y poco colectivo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 17 octubre 2019, 23:35

Estreno con trabajada victoria para el CB Avenida en el debut en la Eurocup femenina, la segunda competición continental que al equipo salmantino le toca disputar en esta temporada 2019-2020 después de quedarse fuera de la Euroliga este verano por el bajo ranking FIBA del baloncesto femenino nacional. Tras 'pasearse' en las cuatro primeras jornadas ligueras en España con cuatro victorias autoritarias y con mucha diferencia, el equipo de Ortega se ha impuesto esta noche a un serio Lointek Gernika Bizkaia 62-59 en el primer partido del grupo F en el que está encuadrado el CB Avenida junto además el Uni Gyor húngaro y el Olivais luso -victoria para las primeras en esta jornada inaugural-.

Al CB Avenida, sin brillo esta noche, le tocó ponerse el mono de trabajo ante un rival con las ideas muy claras y que llevó al equipo charro a tener que cerrar el partido en el último minuto. De hecho, el juego colectivo esta noche brilló por su ausencia porque las jugadoras optaron más por un juego anárquico que pudo poner en peligro el partido.

En el bando salmantino destacaron los 14 puntos de Hayes, los 13 puntos y 8 rebotes de Akhator y los tres triples de Samuelson ante un buen Gernika con la experfumera Arrojo (10) y una gran Ocete (18) como referentes. Loyd disputó sus primeros minutos de la temporada y aún con miedo por la lesión en su dedo, anotó dos triples.

Mario López tenía muy bien estudiado a su rival y puso en problemas al equipo charro durante buena parte del encuentro, cargando el rebote ofensivo, colapsando la zona y dificultando las contras de las perfumeras. Además la asfixiante presión que hacen las de Ortega en todos los partidos fue superada en gran parte por el Gernika con mayor facilidad que otros oponentes.

Ortega dejó a Akhator de inicio en el banco y puso en liza un quinteto formado por Silvia, Vilaró, Hayes, Hof y Vitola, emparejando a Vilaró con la experfumera Belén Arrojo para evitar sus posteos por dentro, mientras que en defensa Arrojo se colocó sobre Hayes. La catalana se cargó pronto y en apenas tres minutos Vilaró cometió dos faltas pero Arrojo sufría en defensa ante las penetraciones de la americana. Pero con todo los primeros minutos fueron de máxima igualdad. Con 6-6 y tras seis minutos transcurridos en un inicio de partido repleto de pérdidas de balón e ideas poco claras en ataque llegó el primer triple cambio en Avenida: Gil, Akhator y el debut de Loyd esta temporada tras superar su lesión de dedo con la selección USA. Y a la primera la escolta americana clavó el primer triple del curso como perfumera en su segunda año en el club. Si en Avenida se cargó de faltas Vilaró, en Gernika fue Milic la que cometió nada menos que tres.

El Gernika dominó en el rebote en este periodo al CB Avenida y gracias a ello y a los buenos minutos de Arrojo (7 puntos), el equipo vasco cerró el primer periodo ganando por 15-19 ante un Avenida en el que solo las penetraciones de Hayes (6 puntos) hacían daño.

El técnico tiró de la triplista Samuelson para abrir la defensa de Gernika pero fue a través de Akahtor y una gran penetración de Cazorla como Avenida logró ponerse de nuevo por delante (21-19) para forzar el tiempo de Mario López tras casi cuatro minutos transcurridos. Pero su equipo no reaccionó y el parcial de las perfumeras se fue hasta el 14-0 tras un triple de Samuelson (29-19, min. 16:20). El triple de Juana Molina despertó del letargo al equipo de Mario López, que respondió con un 2-13 ante un Avenida soprendido que fallaba canasta bajo el aro, permitía muchos rebotes ofensivos al rival y perdía balones con cierta inocencia en el ataque (31-32). Finalmente desde el tiro libre, Hayes dejó el marcador al descanso en 33-32.

Arrojo pasó a ser defendida por Laura Gil, más potente, y a la granadina le costó encontrar ya espacios por dentro, todo lo contrario que a Akhator, rápida en penetraciones y a la contra para liderar el primer estirón del CB Avenida en el tercer cuarto (42-35, min. 15). Con Arrojo desactivada y ya de descanso en el banquillo, a Gernika le costó seguir el alto ritmo local -Ortega seguía haciendo triples cambios gracias a su mayor profundidad de banquillo-, pero el regreso de la alero a la pista volvió a meter en el partido a las vascas (46-43). Eso sí, un triple esquinado sobre la bocina de Samuelson permitió al CB Avenida irse al último periodo un poco más holgado (49-43).

Ortega tiró de las dos bases para abrir el cuarto, jugando sin americanas y manteniendo la confianza en la alero británica. Y no le defraudó porque en el primer balón que le llegó enchufó otro triple (52-45, min. 33). Pero no fue ni mucho menos el golpe que tumbo al equipo de Mario López, consciente de que si no podía ganar en Würzburg, incluso un marcador ajustado le podría valer para el basketaverage de la vuelta teniendo en cuenta la debilidad de los otros dos rivales del grupo. Un triple de Ocete -gran partido el suyo- a poco más de dos minutos para el final metió el miedo en el cuerpo a la afición perfumera (56-52). La contestación fue inmediata, también desde 6.75, de Vilaró pero ni aún así se rindió Gernika, que dispuso en el último segundo de un lanzamiento desde campo propio para igualar el partido (62-59).