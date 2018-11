Educación aún no descarta que haya clases de islam en Salamanca El director provincial de educación, Ángel Morín. / LAYA Reitera que trasladó la petición de un profesor a la Unión de Comunidades Islámicas para el colegio Beatriz Galindo y que aún no hay respuesta D. BAJO / WORD SALAMANCA Miércoles, 21 noviembre 2018, 19:12

La Dirección Provincial de Educación de Salamanca no descarta que el colegio Beatriz Galindo acoja finalmente clases de religión islámica durante este curso académico. El máximo responsable de la administración educativa en Salamanca, Ángel Morín, recuerda que la decisión final depende de que los responsables de la Unión de Comunidades Islámicas de España den con el profesor adecuado para impartir dicha disciplina. «Hicimos nuestra parte», explica. Había un número adecuado de solicitudes (la ley lo fija en 10 peticiones), la Junta «trasmitió» esa demanda y pidió un profesor «y estamos esperando la respuesta. Imagino que no es fácil encontrar un profesor y estamos esperando, porque no es competencia nuestra». El profesorado depende, en este caso de la Unión de Comunidades Islámicas. «La pelota está en su tejado», añade.

Si finalmente nombran a un docente «miraríamos la posibilidad de empezar» con las clases aunque el curso comenzó hace ya más de dos meses. «Si mañana hay profesor, lo pondríamos en marcha. Daríamos respuesta esas necesidades», afirma el director provincial de educación.

Ningún otro centro de la capital o la provincia ha alcanzado el número mínimo de peticiones de clases de islam como para incluirlo como materia. El docente, si finalmente acaba apareciendo, deberá cumplir con requisitos como un buen dominio del español para impartir las clases y que tenga un determinado nivel formativo.

Programa 2030

Ángel Morín también valora que seis centros de Salamanca se hayan acogido al programa 2030 para favorecer la educación inclusiva «mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa» en este curso, tal y como reza la resolución de la Junta. Estos colegios (Nuestra Señora de la Asunción, Buenos Aires, Nicolás Rodríguez Aniceto, Juan de la Enzina, Alfonso X y Arrabal del Puente, en Ciudad Rodrigo) dispondrán de recursos materiales y personales, además de medidas metodológicas y de flexibilización de currículos, para dar respuesta a las necesidades de sus alumnos. «Hay que ver las necesidades de cada centro para poder responder a sus demandas. Díganos qué necesita e iremos particularizando», explica. «Si tienen necesidades diferentes, nos adaptaremos a ellas».

Según el director provincial de Educación, «hasta ahora no teníamos ese arma ni esa flexibilidad para dar ese tratamiento diferente» que requieren algunos centros educativos. «Incluso queremos que el profesorado que vaya a esos centros no sea por concurso de traslado. Tiene que ir profesorado con un proyecto de trabajo, sabiendo las características del centro y con un compromiso», explica. La Junta tiene «muchas esperanzas» puestas en el programa 2030 para prevenir y eliminar la segregación escolar.

Un total de 25 centros educativos de Castilla y León han decidido tomar parte en él. Valladolid (7) y Salamanca (6) son las provincias con más colegios participantes.