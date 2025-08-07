«Estamos descubriendo muchas mentiras», asegura el nuevo alcalde de Béjar Antonio Cámara, al frente del Consistorio tras la moción de censura, apunta a problemas de personal o financiación en el Consistorio

El nuevo alcalde de Béjar, Antonio Cámara, quien accedió el martes al bastón de mando mediante una moción de censura, quiso hoy levantar alfombras apenas 48 horas después de acceder al despacho de Alcaldía en el Consistorio bejarano. «Estamos descubriendo muchas mentiras», afirmó el regidor, en declaraciones recogidas por Ical en el sede del PSOE de Salamanca, donde compareció como portavoz socialista en la Comisión de Agricultura de la Diputación Provincial.

Según explicó, la situación en el Ayuntamiento de Béjar es «de muchísimo trabajo». «Sabíamos que íbamos a tener que ponernos en marcha desde el minuto cero y así ha sido. Mucho esfuerzo», recalcó Antonio Cámara, quien afirmó estar descubriendo actuaciones, presentadas en los últimos días por el anterior alcalde, Luis Francisco Martín, «que no tienen nada detrás».

«La última que vamos a sacar a la luz es la famosa presentación de las cámaras de vigilancia de tráfico, que no están activas, no funcionan. Me parece vergonzosa que se cite a la Policía Local y a la Guardia Civil para presentar algo que no tiene ni los permisos de funcionamiento. Y como esto, todo», apostilló el regidor, quien afirmó haber «bajado al pasto, como dicen los argentinos en el fútbol».

«Tener un camión para limpiar las calles, que ayer estuvo toda la mañana funcionando, y que no salía porque no había pasado la ITV, cuando tenemos un problema en la ciudad de Béjar que es ya un problema de salud pública, y lo habrán visto en redes sociales, con ratas corriendo por la calle, lógicamente, tenemos que atajarlo. Y estamos en ello», refirió el alcalde.

La recogida de residuos es uno de los problemas más acuciantes, según explicó, ya que, desde su punto de vista, existe un grave déficit de personal, habida cuenta de que «con que falle uno ya no se puede recoger la mitad de la ciudad». «Nos hemos encontrado con un problema de personal urgente, que ya estamos acometiendo, así como un problema de financiación. Hay más de 400.000 euros del Plan de Apoyo Municipal, que está agotado, parecer ser que solo en personal, pero no se ha visto», denunció.

«Tenemos que trabajar, investigar y, por supuesto, sacar la ciudad adelante. Tenemos muchas peticiones de reuniones con sectores y sentimos no poder hacer todas en el primer día», finalizó Cámara a este respecto, quien preguntado por los medios de comunicación acerca de la conformación del equipo de Gobierno, desveló que las últimas conversaciones tendrán lugar esta misma tarde.

«Lo normal es que tuviésemos el próximo lunes el pleno de organización, pero los pospondremos una sena para elegir los portavoces, que es posible que haya cambios y hay que dejar un plazo de cinco días. Y la formación de gobierno, no digo mañana, pero a primeros de la semana que viene estarán todas las concejalías asignadas», concluyó.