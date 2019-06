«Nos debemos a toda la provincia sin olvidar el bien común» Manuel Ambrosio Sánchez, en las instalaciones de la Diputación de Salamanca. / MANUEL LAYA MORILLE El primer edil de Morille pretende revalidar en las primarias su cargo de diputado provincial, que ejerce desde 2011 M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD MORILLE Miércoles, 5 junio 2019, 18:23

Manuel Ambrosio Sánchez, alcalde de Morille, secretario de Organización de la Agrupación Socialista del Campo de Salamanca y diputado socialista es otra de las personas que se presentará al proceso de primarias del Partido Socialista para elegir a sus diputados provinciales para la nueva legislatura.

–¿Cuántos años lleva como alcalde de Morille y como miembro de la Diputación de Salamanca?

–Como alcalde de Morille ésta será la quinta legislatura consecutiva, todas con mayoría absoluta, es decir, desde el año 2003. Pero antes estuve como concejal de la oposición una legislatura, de 1999 a 2003. Y como diputado socialista he estado dos legislaturas completas, la de 2011-2015 y de 2015 a 2019.

-Abierto el proceso de primarias en su partido para elegir a los diputados provinciales, vuelve a presentarse a ellas. ¿Cuál es el motivo que le lleva a ello o cuál es el objetivo de volverse a presentar para continuar como diputado?

-La labor de diputado provincial es algo compleja, ya que por una parte está representar a toda la provincial, en general, y en particular, a la zona específica a la que perteneces, en mi caso al Campo de Salamanca; pero hay otra parte, que es la labor interna que se realiza dentro de la institución provincial. Y el diputado debe conseguir compaginar ambas labores. Yo me presento a las primarias con la vista puesta en consolidar ambos objetivos, la representación de la provincia y de mi zona específica, que está compuesta por 34 pueblos, y también la puesta en marcha de iniciativas y proyectos que repercutan no sólo en la comarca sino en toda la provincia.

-¿Considera entonces que la experiencia es un grado y, en este caso, muy necesaria para ejercer la labor de diputado provincial?

-La experiencia y el grado de conocimiento de la realidad provincial y de la Diputación son fundamentales, porque se trata de un medio específico y complejo, y la experiencia en este caso es un valor muy importante.

-De salir elegido diputado, ¿en qué pondrá la mirada en esta nueva legislatura, además de continuar con la labor ya iniciada?

-Además de continuar con el trabajo iniciado en las dos legislaturas anteriores, es fundamental que desde la oposición se haga un trabajo en equipo de vigilancia y control, con una actitud activa que llegue al ciudadano con la apariencia de ser los que gobernamos. Debemos ser capaces de formar un equipo de gestión exigente y riguroso para la transformación tan necesaria de la provincia de Salamanca y de cada una de sus comarcas específicas.

-Siempre pensando en su zona específica pero con la mirada puesta en la provincia en general...

-Sí, porque como diputados provinciales nos debemos a toda la provincia en general, pero de una forma más particular a nuestras zonas, sin olvidar en ningún momento el interés general y el bien común, que están por encima de todo.

-¿Cómo ve el hecho de que se establezca un proceso de primarias dentro del Partido Socialista para elegir a los diputados provinciales, siendo la única formación que de momento ha anunciado esta forma de proceder para elegir a sus representantes en la Diputación de Salamanca?

-Son las reglas del juego establecidas por el partido y encantados de aceptarlas. Como todos los procesos, las primarias tienen claras ventajas y serios inconvenientes; pero es un sistema establecido en aras de la pluralidad y de la democracia y es necesario aceptarlo. Lo importante es que el Partido Socialista inició en la pasada legislatura un proceso de apertura para todos y continúa con él.

-¿Cuál es uno de los principales problemas que tiene actualmente la provincia de Salamanca y que debería ser atajado desde la Diputación Provincial?

-La despoblación, sin duda. Y para luchar contra la despoblación es necesario crear un tejido comarcal en las diferentes zonas de la provincia. Es decir, necesitamos que los municipios no sean entendidos como entidades aisladas sino como poblaciones que deben formar parte de un entramado cultural, económico, social... Uno de los objetivos por los que debe luchar la Diputación de Salamanca, en el que llevamos trabajando desde el Partido Socialista y que debemos consolidar en esta nueva legislatura, es la de crear una idea de comarca real, un tejido que sea capaz de llevar a cabo iniciativas de todo tipo y características, tanto sociales como sanitarias, educativas, culturales, económicas...

-¿Sería entonces ésta una de sus prioridades de cara a la nueva legislatura?

-Hay que seguir trabajando en este sentido, y trabajar mucho, porque es una de las prioridades de la provincia de Salamanca. Para ello, también es importante la búsqueda de proyectos europeos y una mayor relación entre los distintos pueblos de cada zona, para hacer ese tejido intermunicipal cada vez más fuerte.

-La lucha contra la despoblación es una de las prioridades de la provincia pero, aparte de ésta, ¿cuál sería una de las prioridades para la zona a la que usted representa, la del Campo de Salamanca?

-En general, el centro de la provincia de Salamanca, toda la zona electoral de la capital, está bastante abandonada, y necesita proyectos nacionales y europeos. Volver a recuperarlos. En los últimos años parece como si todas las iniciativas se hubiesen centrado en las Sierras de Francia y de Béjar, y en el espacio de Las Arribes, y el centro de la provincia de Salamanca (Guijuelo, por supuesto, pero también Linares de Riofrío, la amplia zona de Entresierras...) está como olvidado, y su dinamización es uno de los objetivos prioritarios para esta nueva legislatura. Es algo que reivindicaré si vuelvo a ser elegido como representante en la Diputación.

Manuel Ambrosio Sánchez ya tiene tablas como diputado provincial y una larga experiencia, además de las ideas muy claras sobre lo que necesita la zona a la que pertenece, en particular, y toda la provincia de Salamanca, en general. Pero ahora llega el momento de que los ediles electos del Partido Socialista elijan a sus representantes en la Diputación a través de una votación que tendrá lugar el próximo domingo, día 9, y a la que se presentan otros tres alcaldes junto a él para la misma zona: el Campo de Salamanca.