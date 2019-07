007 ya conoce Salamanca Preparativos para un día de rodaje de la serie 'Still Star-Crossed'. / LAYA La actriz británica Lashana Lynch, que podría interpretar el papel del famoso agente, rodó una serie en Salamanca en 2016 D. BAJO / WORD SALAMANCA Lunes, 22 julio 2019, 12:46

¿Y si James Bond fuese una mujer negra? Para empezar no podría llamarse James (equivalente a nuestro Santiago), pero eso sería lo de menos. Seguramente se dirigirían a ella sólo como 007 y así se acabarían los problemas con el nombre.

Esta disertación viene a cuento porque los rumores señalan que una actriz negra, Lashana Lynch, se convertirá en la agente más famosa y menos secreta del mundo, en la gran pantalla por supuesto. La productora de las desventuras de Bond no lo ha desmentido y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla sobre la conveniencia o no de que el personaje cambie de sexo y de color de piel.

Y aunque parezca mentira, todo este embrollo toca a Salamanca. Hace tres años nuestra ciudad se convirtió en la Verona de Romeo y Julieta para el rodaje de una serie nortemericana. La citada serie, 'Still Star-Crossed', no pasó de la primera temporada ni se emitió en España, pero revolucionó la ciudad durante unos cuantos días. El centro se llenó de carretas, jinetes, puestos de frutas, caballeros armados y nobles tratando de dilucidar quién tenía la culpa de la muerte de los dos amantes. Y Lashana Lynch, la seguramente nueva 007, era una de las protagonistas. En el trailer de la serie se la veía acompañando a Julieta Capuleto en sus devaneos por la Catedral Vieja y rebelándose contra la imposición de casarse con un Montesco para sofocar la guerra civil larvada en las calles de Verona tras el suicidio de la famosa pareja. En Salamanca tuvimos nuestras guerras civiles reales en la Edad Media y el Renacimiento. No fueron tan famosas aunque sí mucho más sangrientas y, sobre todo, verídicas.

Imagen promocional de 'Still Star Crossed', con Lashana Lynch. / EL NORTE

Lynch también participó en 'Capitana Marvel',una de las últimas películas de superhéroes de la Marvel.. También tenía un papel secundario, pero relevante dentro de la trama y muy vinculado con la protagonista. Y hasta aquí podemos leer sin incurrir en 'spoliers'.

Si Lashana Lynch acaba siendo la nueva agente al servicio de Su Majestad, podremos presumir de que Bond ya conoció Salamanca antes de ser 007.