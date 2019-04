HALTEROFILIA El Club Halterofilia Salamanca logra cuatro medallas, tres de oro y un bronce, en el Nacional júnior Los tres representantes salmantinos en el Nacional. / WORD Marta García Rincón logró los tres oros y su hermana Laura un bronce REDACCIÓN / WORD Salamanca Domingo, 28 abril 2019, 11:44

Este sábado día 27 de abril se celebró el LVII Campeonato de España Júnior de Halterofilia, cita que congregó a los mejores levantadores y levantadoras jóvenes del país, con una edad comprendida entre los 13 y los 20 años, debiendo haber registrado previamente la marca mínima exigida para cada categoría de peso corporal.

La halterofilia salmantina estuvo representada por dos chicas y un chico, pertenecientes al Club de Halterofilia Salamanca, que actualmente es el club de categorías inferiores de la ciudad.

La primera en competir, a las 11.15 de la mañana, fue Laura García Rincón (cat.55kg). Esta deportista no solamente era la segunda más joven del campeonato, sino que además tenía el difícil papel de competir en la categoría más reñida, pues las medallas se decidieron casi todas por apenas 3kg. Aún con todo, consiguió superar sus propias marcas personales tanto en la modalidad de arrancada, dos tiempos como en total olímpico, lo que le valió para conseguir una valiosísima medalla de bronce en arrancada y dos cuartos puestos que no tuvieron mayor premio por muy poco.

Seis movimientos válidos de seis posibles, que supusieron una participación magistral y, por si fuera poco, lograr la marca mínima para aspirar a ser seleccionada para el próximo campeonato de Europa sub15 que tendrá lugar en el mes de noviembre en Constanta (Rumanía).

Le siguió Marta García Rincón (cat.45kg), a las 13.15. A pesar de que su competición no fue tan reñida como la de su hermana, esta levantadora no se relajó ni un ápice y desde el principio se pudo entrever que tenía intención de mejorar sus marcas personales todo lo posible. Y de hecho así fue. Su gran actuación, caracterizada por un muy buen dominio de la técnica de ambos movimientos olímpicos, la hizo merecedora de las tres medallas de oro que el Club de Halterofilia Salamanca logró traerse de Madrid. Recordemos que esta levantadora todavía no ha cumplido los 16 años y apenas lleva uno y medio entrenando.

Ya en el turno de la tarde, el último salmantino en competir fue Ángel Mansilla Muñoz (cat.73), que disputaba su primera competición a nivel nacional. En arrancada consiguió mejorar su mejor marca personal hasta la fecha. Debido al alto nivel de la competición se vio obligado a empezar el dos tiempos 2kg por encima de su mejor marca, y no fue capaz de elevarlos sobre su cabeza. Aún así, este levantador nacido en el año 2000 dispondrá todavía de una nueva oportunidad en el campeonato Júnior de 2020.

Terminado este LVII Campeonato de España Júnior, Laura García y Marta García afrontarán ahora dos meses de entrenamiento antes del campeonato que pondrá fin a la primera mitad de la temporada, la Copa de España sub-17, en la que participarán las 20 mejores levantadoras del país de hasta 17 años cumplidos el presente curso. A pesar de que todavía no se conocen las participantes, las dos hermanas tienen muchas probabilidades de clasificarse, gracias a su gran actuación este fin de semana.