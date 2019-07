FÚTBOL - Segunda B Brais: «No vengo a sustituir a Molina, sino a intentar hacer un buen papel en Unionistas» Brais y Gorka Etxeberria en la presentación del meta. / María Serna El meta gallego, ex del Rápido de Bouzas, significa en su presentación que «la afición fue uno de los motivios para venir» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 2 julio 2019, 14:22

Unionistas CF de Salammanca ha presentado este mediodía a su nuevo portero para la temporada 2019-2010, el gallego Brais Pereiro, meta de 28 años que llega procedente del Rápido de Bouzas gallego, donde fue nombrado el mejor jugador del equipo durante el pasado curso.

Brais tendrá la difícil misión de sustituir a Carlos Molina bajo palos en la portería titular de Unionistas: el cartagenero, tras dos brillantes temporadas en el club salmantino, ha decidido buscar nuevos retos más atractivos, y ahora recaerá en Brais el peso de la portería unionista en la segunda temporada del club charro en Segunda B.

El encargado de presentarlo ha sido el director de fútbol Gorka Etxeberria, que ha significado que «Brais era uno de nuestros primerísimos nombres, de hecho contactamos con él antes de terminar la competición cuando ya sabíamos que íbamos a necesitar portero. Se hizo de rogar un poquito, nos costó, pero supimos esperar lo suficiente y tuvimos la suerte de que al final viniera a Unionistas. Es el portero que queríamos, consagrado en la categoría, con 28 años, y sobre todo destacaría que nos da un paso adelante en lo de portero moderno, saber jugar con el equipo un pelín adelantado».

El gallego significó en sus primeras palabas como unionista que «es cierto que antes de acabar contactamos y mostró mucho interés por mí. Tanto la ciudad como el club y es cierto que cuando jugamos aquí el último partido de Liga -su Rápido de Bouzas ya estaba descendido y no jugó- y pude vivir el ambiente de Unionistas me llamaron mucho para sumarme al proyecto. Creo que soy un portero ágil y rápido, no tengo mucha envergadura pero lo suplo con otras cosas».

Brais señaló ya a preguntas de los periodistas que el hecho de sustituir a Carlos Molina no lo ve como una presión porque «tengo contacto con Molina, le he seguido, ha hecho grandes campañas. No vengo a sustituir a nadie sino a intentar a hacer un buen papel en Unionistas».

Sobre los retos para la nueva temporada, «lo primero es trabajar para devolver la confianza depositada en mí, y a nivel de grupo dar un paso más en la categoría para que Unionistas se siga conociendo como el club que es. Nos tenemos que apoyar mucho en la afición y ese ultimo partido vi un ambiente increíble, fue un plus para venir a Unionistas». Además, Brais desveló otros motivos como « el proyecto en sí, el club tan cercano, formado por los socios, que se haga honor a la UD Salamanca, con tan poco tiempo dar estos paso tan grandes, entrar en l Copa del Rey... había poco que pensar», finalizó el meta.