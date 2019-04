BALONCESTO - LEB Plata La Antigua CB Tormes inicia la segunda vuelta en Menorca para ganar por fin fuera Los jugadores del CB Tormes, ante Menorca en Würzburg. / MANUEL LAYA El equipo salmantino, colista del grupo y con pocas opciones de salvarse, visita al tercer clasificado REDACCIÓN / WORD Salamanca Sábado, 6 abril 2019, 12:57

Nueva oportunidad para romper el mal fario de La Antigua – CB Tormes fuera de casa. El equipo salmantino, que no ha ganado fuera en toda temporada, se mide este sábado al Hestia Menorca en la isla balear (20 horas, FEBtv) con la esperanza de lograr una victoria que les permita luchar hasta el final por la permanencia en LEB Plata o, al menos, quedar lo mejor posible en la tabla clasificatoria.

El Hestia Menorca, tercero en la tabla, es otro de los potentes equipos del grupo de la permanencia. Los menorquines llevan cuatro victorias en los últimos cinco partidos y un triunfo ante los charros les dejaría la permanencia prácticamente en el bolsillo. Sin embargo en el primer partido de la segunda fase el CB Tormes venció por 77-72 en Würzburg con 19 puntos de Jones y 16 de Antúnez.

Además, el público isleño ha dado un paso al frente y se ha convertido en el sexto jugador por derecho, sumando más de 2.000 personas de media en cada partido.

La semana para los salmantinos no ha sido fácil, ya que Ray Canady, con un golpe en la rodilla apenas ha podido entrenar y Njegos Sikiras tampoco ha podido ejercitarse al 100% por una torcedura de tobillo.

Sin embargo, el equipo está bien emocionalmente después del buen encuentro realizado en Sevilla la semana pasada un buen partido. «Vamos a aprovechar todas las posibilidades que tengamos hasta el final. En Menorca nos vamos a encontrar un gran ambiente y tenemos que disfrutarlo, que sea una buena experiencia a nivel competitivo y que tengamos un poco de suerte», apunta el técnico de los charros, Jandro Zubillaga.

«Juegan muy bien a baloncesto, tienen experiencia y dominan los partidos. En su campo se han hecho muy fuertes y esta vez jugarán Jiménez y Okeke, dos jugadores que en Salamanca no pudieron estar», añade Zubillaga.

La idea de La Antigua es, de nuevo, «llevar ritmo y ser agresivos atrás. Estamos capacitados para hacerlo, aunque es cierto que somos inestables, a ver cómo sale. Ahora no deberíamos tener tanta presión, por lo que no pensamos en otra cosa que no sea salir a ganar», finaliza el técnico catalán.