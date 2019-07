FÚTBOL - Segunda B Álvaro Romero, en su estreno con Unionistas: «Soy rápido, hábil, vertical y creo que tengo gol» Álvaro Romero en su presentación con Unionistas en las instalaciones de Renault Salamanca. El jugador sevillano señala que «vengo porque es un club que está en auge, crece a pasos agigantados» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 15 julio 2019, 13:06

Unionistas CF de Salamanca, que esta tarde inicia la pretemporada de su segunda campaña seguida en Segunda B, ha presentado esta mañana en las instalaciones de Renault en Salamanca a uno de sus por ahora siete fichajes para el próximo curso, el extremo Álvaro Romero, que llega procedente del filial del Extremadura aunque también debutó con el primer equipo en Segunda División esta pasada campaña.

El director de fútbol, Gorka Etxeberria, expresó sobre su nuevo jugador que «Álvaro Romero es un extremo izquierdo que es diestro. Es el perfil que buscábamos, con bandas más profundas para la segunda temporada en la categoría y él es precisamente, de encarar, driblar, de generar desequilibrios en el equipo contrario...».

El gran protagonista, Álvaro Romero significó que «me consideró un jugador rápido, hábil, vertical y creo que tengo gol. Vengo a Unionistas porque creo que es un club que está en auge, creciendo a pasos agigantados, tiene claros los pasos que debe seguir para consolidarse en la categoría y principalmente porque mostraron bastante interés en mí desde el principio. Y es lo que yo quería, un equipo que sepa lo que quiere y que apueste por alguien joven que no lo suelen hacer muchos equipos. Fue muy fácil todo».

El sevillano llega por tres años a Unionistas «y esto lo confirma, te ofrecen tres años porque apuestan por ti y por eso estoy muy contento. Del club he visto tanto en vídeos y he preguntado a compañeros que estuvieron aquí y me han dicho que el club es una pasada, muy cercano todo, al igual que la afición, que viajan mucho y eso quiere decir que afición y club son uno. Vengo de ub club pareceido, de pueblo como Almendralejo y creo que se asemeja bastante».

Sobre el cambio de grupo, Álvaro Romero señaló que «es un grupo distinto a los demás, es un fútbol más directo, pero sigue habiendo jugadores con calidad y aquí puedo intentar destacar ya que mis cualidades no creo que las haya mucho en el grupo».