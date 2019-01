ATLETISMO Álvaro de Arriba: «No puedo dejar escapar más las oportunidades en los grandes campeonatos» Álvaro de Arriba, el pasado sábado en la pista cubierta de Salamanca. / MANUEL LAYA El atleta salmantino se pone como grandes retos de la temporada el Europeo indoor de Glasgow y el tardío Mundial al aire libre de Doha JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 30 enero 2019, 17:23

Es el actual doble campeón de España de los 800 metros y este año quiere repetir aunque tiene puesta su vista en los grandes campeonatos internacionales donde el año pasado no terminó de brillar como a él le hubiera gustado y eso que fue 5º en el Mundial bajo techo y 7º de Europa de nuevo al aire libre. Álvaro de Arriba, que debutó el pasado sábado en Salamanca la campaña indoor con un 400, apunta sus próximos retos en este entrevista en El Norte de Castilla: el Europeo bajo techo y el tardío Mundial de Doha -en octubre- centran su preparación a nivel internacional.

–Es una temporada pre-Juegos olímpicos, ¿cómo se presenta a grandes rasgos para Álvaro de Arriba?

–Es una temporada un poco rara porque teniendo en cuenta que luego el Mundial es en Doha muy tarde (del 27 de septiembre al 6 de octubre)hay mucha separación entre la pista cubierta y el aire libre y por eso podemos preparar tranquilamente las dos. Ahora no pienso en los Juegos porque al final queda mucho, preparando la cubierta y con un ojo al aire libre para ver cómo hacemos luego para los entrenamientos, si buscamos algún clima para el verano similar al de Doha por la humedad. Pero por ahora la pista cubierta, correr bien los meetings y lograr el mejor el resultado posible en el Europeo, que ya sacamos un bronce hace dos años en Belgrado.

–Como el Mundial es tan tarde, ¿van a tener que hacer un parón?

–La temporada pasada la acabé el último junto a Orlando Ortega, descansé tres semanas y ya he retrasado todo bastante, al final la temporada ser alargará un mes y poco más de lo habitual. Correremos lo más tarde posible y luego habrá una pequeña carga para llegar en un buen estado teniendo en cuentan que los meetings no cambian de fecha, se mantienen. Habrá un mes y medio sin competiciones y habrá tiempo para preparar el Mundial.

–En una temporada con los dos nacionales siempre en la mente y con el Europeo indoor y el Mundial al aire libre, ¿dónde está el gran reto de Álvaro este curso?

–Los objetivos principales son los grandes campeonatos, el Europeo y el Mundial. Es cierto que hay que pasar por los campeonatos de España para ganar esa plaza y demostrar ese buen estado de forma. El Nacional es un campeonato durísimo por el nivel que existe, es una transición que siempre queremos ganar pero es una piedra en el camino para llegar a esos grandes campeonatos que es lo que más preparamos. A mí me hace mucha ilusión correr los meetings importantes y el año pasado ya estuve en una Diamond League y este espero repetir. El planteamiento es llegar al 100% al Europeo y Mundial.

–¿Qué sabor le dejaron los grandes campeonatos en el 2018?

–Un poco decepcionado. En frío lo pensé y la temporada fue muy buena porque al final junto a Adam Kszczot hemos sido los dos únicos europeos que nos hemos metido en las grandes finales y un quinto del mundo indoor me dejó agridulce por las circunstancias de estar enfermo en ese momento cuando llegaba muy bien de forma. Yluego al aire libre, no supe gestionar bien la final (fue 7º), fue fallo mío totalmente porque llegaba muy bien de forma. Me faltó rematar en los dos campeonatos. Pero la temporada me dejó muy contento. Es algo que ya no me puedo permitir, no puedo dejar escapar las oportunidades de los grandes campeonatos cuando hago lo más difícil que es pasar las rondas en los 800.

–¿Le dio muchas vueltas a eso al acabar la temporada?

–La verdad es que no, tras el Europeo hice dos meeting y la experiencia de Newcastle y eso borró todo lo del Europeo. Y lo del Mundial igual. Es algo que tengo bueno, que enseguida puedo retomar porque estoy bien rodeado con personas de mi confianza que me ayudan para salir cuanto antes de todo.

–Ha iniciado la temporada indoor el pasado sábado con un 400 en Salamanca. ¿Por dónde seguirá?

–Tengo que estar en la Copa del Rey con el FC Barcelona este fin de semana y luego correré un par de meeting a nivel mundial (Lievin y Düsseldorf ) y Madrid del circuito mundial. Queremos competir lo justo y de mucho nivel para llegar con ambición a las grandes citas.

–¿Ha variado algo su entrenador Juan Carlos Fuentes su preparación invernal esta temporada?

–Sí. El año pasado estuvimos tres semanas en Sierra Nevada en altura que las hemos repetido igual pero en 2018 quisimos ir a Nevacerrada en enero y no pudimos por las nevadas, pero este año sí. Ahora han sido dos en altura y el cuerpo está respondiendo mejor que nunca.

–Hace dos años se pudo catalogar como sorpresa que Álvaro de Arriba lograra el bronce en el Europeo indoor, pero este año ya irá como una de las referencias...

–Sí, ahora tanto Sául Ordóñez por la medalla del Mundial y que por eso debería ir él entre comillas más de favorito por ello, y yo, que el año pasado acabé con la mejor marca europea bajo techo, vamos para luchar por todo. En Belgrado ya nos metimos los tres españoles en la final. Si nos veo a Sául y a mí como favoritos para las medallas en el Europeo.

–¿Cómo es la relación fuera de la pista entre los actuales mejores atletas de 800 de España, Álvaro de Arriba y Saúl Ordóñez?

–Nos llevamos bien, vivimos lejos uno del otro pero cada vez que coincidimos no hay ningún problema e incluso hemos compartido habitación varias veces en Doha y en otras concentraciones. Dentro de la pista cada uno quiere ganar al otro, y siempre quiero ganar no solo a él sino a todos. En la pista no hay amigos pero fuera la relación es buena. La selección española es joven y renovada y no hay malos rollos.

–¿Ha soñado con alguna marca para este año?

–No hemos planteado marcas porque aunque sabemos por dónde podemos estar, el año pasado me pasaron cosas curiosas:en Belgrado estaba mucho mejor que en Portland un año antes y salió peor marca pero los resultados de competiciones fueron mejores. Hay que pillar la carrera y el día, ese día perfecto que hablamos los atletas.

–¿Entonces este año quiere medallas más que marcas?

–Sin duda, medallas. Al final es lo que se recuerda, la marca en el atletismo si hago 1.42 se dará mucho bombo en ese momento, se recordará, pero lo que pervive para el mundo que no es el atletismo se valora mucho más una medalla. Creo que permanecen más en el tiempo, aunque para estar en medallas hay que tener muy buena marca. Va todo un poco unido, pero primero prefiero la medalla.