ATLETISMO - Campeón de Europa de pista cubierta de 800 Álvaro de Arriba: «Espero que este oro se quede pequeño con lo que queremos luchar, medallas mundiales o en Juegos Olímpicos» Álvaro de Arriba, con su medalla de oro en el reciente Europe. / MARÍA SERNA El atleta charro, que el domingo se proclamó campeón de Europa en Glasgow, se pone como reto una medalla en un Mundial o los Juegos Olímpicos JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 6 marzo 2019, 14:55

Álvaro de Arriba (La Sagrada, Salamanca, 2 de junio de 1994) se convirtió el domingo por méritos propios en el mejor atleta salmantino de todos los tiempos al proclamarse campeón de Europa en pista cubierta en Glasgow al ganar con una asombrosa superioridad la final de los 800 metros. El salmantino, pupilo del técnico Juan Carlos Fuentes, sumó este oro a sus títulos nacionales en esta distancia, el quinto puesto en la final del Mundial bajo techo de hace un año, el bronce Europeo de hace dos, también 'indoor' en Belgrado o su presencia en los Juegos de Rio en Brasil. El salmantino, como ha hecho en toda su corta pero exitosa carrera, no se pone límites y confía en que este oro de Glasgow sea superado en los próximos años con alguna medalla en Campeonatos del Mundo o en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

–¿Está asumiendo todavía lo logrado o ya es consciente?

–Poco a poco lo voy asimilando, ahora ya aquí en Salamanca, al ver a mi hermano o a la gente de mi entorno me lo voy creyendo.

–Estos días está siendo foco de los medios nacionales por el gran éxito y aunque sea un poco cansado, al atletismo le viene genial tanta atención.

–Sí, además hablando con el nuevo jefe de prensa de la Federación nos decía que en los 15 años que lleva dentro del atletismo ha sido impresionante la difusión del atletismo, que no lo había visto antes. Ha habido una renovación total del atletismo, con una media inferior a 25 años y con los resultados, el público tiene ganas de volver a ver competir a los atletas como pasaba hace años.

–¿A qué sabe el oro?

–Todavía estoy en ese estado que no me lo creo pero hubo un momento en el que me dieron ganas de llorar, cuando estaba dando la vuelta de honor y al llegar a Juancar (su entrenador) y le di un abrazo. Fue uno de los primeros momentos en los que valoré todo el trabajo que hemos hecho. Y luego hablando con mi madre, que lo primero que me dijo es que qué orgullosa estamos de ti hijo, es algo que mi madre nos duele decirnos mucho a mi hermano y a mí.

–En Glasgow se ha podido ver un cambio de estrategia a la hora de afrontar las carreras, estando delante desde los 400 metros.

–Era algo premeditado. He tenido a pie de pista allí tanto a Juancar como a una de mis agentes y fisio Beatriz Jiménez y en los calentamientos me decían que era el mejor, que llegaba en una gran estado de forma y que tenía que ser campeón de Europa. He corrido las tres carreras con mucha seguridad. Cuando cogí la cabeza de la carrera a falta de 300 metros sabía que para que me ganaran tenían que hacer un último 200 en 25 o bajarlo porque yo estaba para hacerlo en 26. Esa cabeza es lo que me faltó en Berlín. La madurez y la experiencia han ayudado.

–En la recta final hay un momento en que mira un poco para atrás. ¿Cuándo se da cuenta de que es suyo el oro?

–Cuando empecé a dar la última vuelta ya iba mirando de reojo y que los empezaba a dejar, ahí ya tuvo algo de tranquilidad porque mis piernas estaban bien. En la contrarrecta he visto una de las pantallas de TV y veía que ampliaba zancada y sacaba algo más. Y ya en la recta miré de reojo ya me aseguré. Ahí empecé a celebrar por dentro la medalla.

–Después en TVE lo primero que dice antes de hablar del oro es que su body, dorsal y zapatillas serán subastados y que lo que se recaude irá para la lucha contra la esclerosis múltiple.

–Lo tenía pensado hacer incluso en Berlín, pero solo lo quería hacer si lograba algo grande, o aquí con el oro. Es un momento de mucha atención mediática. Y es esta enfermedad porque yo conozco a una persona afectada, y luego a través de ella a más persona que la sufre. Teniéndolo enmarcado en mi casa me va a aportar menos que a lo que puede ayudara esas personas, no solo por el hecho de que se saque más o menos dinero, sino por la difusión de la enfermedad.

–¿Le ha sorprendido alguna felicitación en este tiempo?

–Tengo colapsado el móvil y no he podido contestar a nadie por redes porque no paran de llegar notificaciones. La que me pareció curiosa fue la de Sebastian Coe (exatleta británico doble campeón olímpico de los 1.500 en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984) y además el segundo en la final fue británico y me dio la enhorabuena aunque le hubiera gustado que yo hubiera sido segundo. Pero las más especiales son las de mi entrenador, familia, los del día a día. Los que saben lo mal que lo he pasado tras grandes campeonatos como el de Birmingham o Berlín, éste último donde estaba perfecto.

–¿Cuánto peso tiene su entrenador en el oro?

–Realmente es Juancar el artífice de todo esto. Es el que me descubrió y sacó en la escuela de LaFuente de San Esteban. Él tiene la misma importancia que yo en este medalla. Siempre que tengo concentración fuera está o en cada campeonato quiere estar. Él quiere ayudarme en todo y al final lo hace sin pedir nada cambio, lo hace porque le encanta. Hemos creado un equipo muy bueno ahora ampliándolo poco a poco. Es un equipo muy bueno para que este oro del Europeo a lo largo del tiempo sea quede pequeño en comparación con lo que queremos luchar, que son medallas mundiales o olímpicas.

–En Salamanca ha habido muy buenos atletas pero ninguno campeón de Europa. Es decir, que ya es el mejor de todos los tiempos.

–Hace tiempo me lo preguntaron, que se me creía el mejor salmantino y quizá ahora ya sí por este resultado, pero al final te das cuenta que con el paso del tiempo van saliendo atletas muy buenos, Salamanca tiene talentos escondidos para mejorar esto en el futuro y poco a poco irán saliendo si se cuida la cantera. Espero que este oro Europeo sea de las pequeñas cosas cuando acabe mi carrera deportiva pero a día de hoy estoy muy satisfecho con lo que he conseguido.

Álvaro de Arriba, en la Plaza Mayor de Salamanca. / MARÍA SERNA

–Dicen que de las derrotas se aprende mucho más que de las victorias.El año pasado fue 5º del mundo en pista cubierta y 7º de Europa al aire libre y para usted fueron derrotas.

–El año pasado aprendí mucho. Llegué a los dos grandes campeonatos tanto por ranking como físicamente como para luchar por todo. Y solo falló la cabeza un poco. Hablé como mi equipo de que esto no podía volver a pasar y que debía recordar esos sentimientos de impotencia y rabia para enfocarlos bien y poder ser campeón. También todo lo que ha pasado este invierno como la caída en la carrera del Meeting de Madrid en la que estaba muy bien... y luego en el de España me enfrenté a un atleta rapidísimo como Mariano García, al final cuarto de Europa, y yo corrí mal colocado. Eso también me espabiló. Esas derrotas son las que te despiertan.

–Para otros atletas ser campeón de Europa sería la gran aspiración de sus carreras deportivas, pero da la sensación de que para Álvaro de Arriba solo es un paso más.

–Me gustaría y vamos a trabajar para estar algún día luchando por medallas olímpicas o mundiales. Este año el objetivo es estar en la final del Mundial, un objetivo totalmente realista y más con esta medalla porque Europa es el continente más fuerte en el 800 ahora mismo. Lograr una medalla en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos sería con lo que yo estaría satisfecho.

–¿Ser campeón de Europa le abre más puertas?

–Ya el año pasado teníamos las puertas abiertas de todo siendo quinto del mundo y con la marca al aire libre pude correr la Diamond League de Roma, por ejemplo. Pero ahora con esta medalla podremos planificar cualquier competición que queramos. Ya hay alguna Diamond cerrada, pero te da un caché diferente, te abre más puertas.

–¿Sigue siendo la idea hacer el Mundial de Doha y los Juegos Olímpicos en 800 y luego pasarse al 1.500?

–Este año nos centramos en el Mundial al aire libre, luego ir a los Juegos, todo en 800. Y luego en 2020, dependiendo de cómo salgan los Juegos, porque si sale buen año y conseguimos estar en esa final lo mismo alargamos un año más el 800, pero en 2021 o 2022 ya nos pasaríamos al 1.500. Irá en función de los de los Juegos Olímpicos.