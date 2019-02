FÚTBOL - Segunda B Admonio: «Daré todo por Unionistas hasta el final de la temporada, estoy muy agradecido» Admonio, en un partido con Unionistas. / MANUEL LAYA El central blanquinegro, que marcó el tanto del empate ante la Cultural, señala que «estoy pasando por los mejores momentos de mi vida» en el club salmantino JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 19 febrero 2019, 17:31

Admonio Vicente Gomes fue junto al portero Molina uno de los grandes protagonistas del empate de Unionistas este pasado domingo en el campo de la Cultural Leonesa (1-1). El central de Guinea Bissau marcó de cabeza con su potente salto el gol que rompía la racha de tres derrotas seguidas de los salmantinos. Admonio, que la próxima temporada jugará en el CD Numancia traspasado por el club charro, también puso fin en León a dos actuaciones en lo individual en sus anteriores partidos mucho más bajas de lo habitual.

El de León «es un punto importantísimo y nos va a venir muy bien para lo que nos queda de temporada. Era importante poner fin a la mala racha de resultados porque llevábamos tres jornadas sin puntuar y sabíamos que en León iba a ser complicado ante un buen equipo pero jugamos a nuestro fútbol y con el gol final sacamos un punto importante», señala el jugador, que reconoce que con Ayoze se entiende en el campo a las mil maravillas: «Hacemos buena pareja, la clave es el trabajo de la semana para después poder entenderse en el campo, que es fundamental. Ayoze y yo nos entendemos bien pero también lo podría hacer así cualquier compañero, todos estamos para jugar», dice Admonio.

Tampoco tiene dudas Admonio de que el meta Molina es clave para el equipo. «Para nosotros es una alegría tener un portero detrás de esta categoría. Nos da mucha seguridad, está haciendo muy bien su trabajo que es lo importante para detener los balones que le llegan. Nos saca de apuros, que es su trabajo», señala Admonio, que preguntado sobre si se llevaría al cartagenero al Numancia, señala entre risas que «hombre... esa no es una pregunta para mí pero yo me lo llevaba seguro» señala en broma.

El equipo recuperó en León la solidez atrás perdida en los últimos choques. «Sí, estábamos en una dinámica en la que cada balón que llegaba atrás nos creaba peligro y ocasiones. Pero ante la Cultural jugamos de otra forma, estando más junto el equipo y al final nos dio resultado» dice el central que añade que los nervios, a pesar de las tres derrotas seguidas, no llegaron al vestuario. «No, no han llegado. Veníamos de una gran racha del final de la primera vuelta pero esto no va a ser fácil. Tenía que llegar este momento y lo mejor que hemos hecho es salir a afrontarlo como en León, a jugar el fútbol dando el máximo».

Admonio logró en León su primer tanto con Unionistas y el central lo vivió así. «Buah... tenía muchas ganas de marcar un gol (ríe). Desde la pretemporada no marcaba. En estos últimos partidos ya estaban dudando si ponerme en los córners o no. Pero les convencí y les dije que me dejaran intentarlo y al final salió la cosa bien. Vi el balón salir y fui a por él con mucha confianza», relata el jugador.

Sobre su bajón en el juego en los anteriores encuentros, Admonio reconoce que «estaba arrastrando un par de molestias físicas, con las rodillas un poco doloridas y he estado jugando a un nivel que no era el mío, pero poco a poco me estoy recuperando. Era algo que me preocupaba pero ahora ya sabemos lo que tengo, me estoy tratando y me estoy encontrando mejor en los últimos partidos», advierte.

Su pase al Numancia

Ya ha pasado más de un mes desde que se hizo oficial que Admonio jugará en el Numancia la próxima temporada en Segunda División. «Era algo que ni había pensado en mi cabeza, llegar a un equipo y en poco tiempo dar el salto a Segunda, una categoría en la que no he estado. Gracias a mi trabajo y a Dios me salió está oportunidad y tengo que aprovecharla. Me dará pena irme de aquí...», señala el jugador, que reflexiona que esos días que «sí, pasé muchos nervios. No solo era lo económico, para mí lo importante es poder jugar en Segunda, donde el fútbol es diferente, allí seguro que aprenderé mucho más allá de lo económico». Cuestionado sobre si se ve preparado para dar el salto a la división de plata, el de Guinea Bissau no tiene dudas:«Sí, me veo preparado para jugar en Segunda, soy un hombre de retos», afirma.

Pero pese al traspaso, Admonio seguirá en Salamanca hasta el 30 de junio. «Es una cosa a la que le dimos muchas vueltas pero llegamos al acuerdo de que lo mejor era estar aquí, algo que yo también quería, para lograr el objetivo. Llegué aquí desde Tercera y siempre he dado lo máximo en cada equipo y eso no va a faltar aquí en Unionistas, ni mucho menos porque estoy muy agradecido de venir aquí. Hasta el final de la temporada voy a dar lo máximo por Unionistas».

En este sentido, Admonio también tiene palabras para Astu, extécnico de Unionistas ahora en el Unión Adarve que fue el que le trajo a Salamanca este passado verano. «Sí, me acuerdo también mucho de Astu, le pude saludar el otro día ante el Adarve; ha sido importante para mí, él creyó en mí y me trajo a Unionistas. Gracias a él estoy pasando ahora por los mejores momentos de mi vida», finaliza.