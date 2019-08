Más de 84.000 salmantinos reciben pensiones de la Seguridad Social Un grupo de mayores descansa en unbanco de la capital salmantina. / LAYA La nómina media mensual de las pensiones contributivas es de 914 euros, un 4,2% más que hace un año, pero sigue siendo inferior a las medias regional y nacional ÁNGEL BLANCO / R.M.G. SALAMANCA Miércoles, 28 agosto 2019, 12:38

La provincia salmantina cuenta con cerca de 84.000 pensionistas, 80.604 perciben alguno de los tipos de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, mientras que 3.815 reciben una pensión no contributiva.

La nómina mensual de las pensiones contributivas, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha alcanzado en agosto los 914,38 euros, un 4,2 por ciento más respecto que al mismo mes de 2018; incremento similar a las medias regional y nacional, aunque lo que cobran los salmantinos sigue siendo inferior a los 980,69 euros de media que se recibe en Castilla y León y a los 992,35 euros de media en el conjunto del país.

Las pensiones van mejorando, lo que no es óbice para que siga habiendo más perceptores de prestaciones bajas que altas. Así, en Salamanca, la mayor parte de los pensionistas cobran menos de 1.000 euros, casi 60.000 personas, de las que 15.044 no alcanzan los 500 euros; al contrario, 3.195 pensionistas perciben más de 2.400,01 euros, mientras que son 17.573 los que perciben entre 1.000,1 y 2.400 euros, 17.573

El total de salmantinos que ha percibido pensión contributiva este mes es de 80.604, lo que representa un incremento del 0,5% con respecto al mismo mes de 2018r. Las más numerosas son las pensiones de jubilación, que recibieron un total de 51.344 salmantinos con una media de 1.037,41 euros. Además de la de jubilación, el sistema comprende otras clases de pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares.

Salamanca tiene registrados en el octavo mes del año 5.272 beneficiarios de prestaciones de incapacidad laboral, de una media de 914,45 euros, siendo la media en el conjunto de España de 978,47 euros. Las 20.737 viudas de la provincia salmantina, por su lado, ingresan 680,94 euros de promedio, por debajo de los 713,01 de media del país y de los 704,57 de la región.

Los abonos de la Seguridad Social se completan con las 2.627 pensiones de orfandad a una media de 442,38 euros y las 624 prestaciones a favor de familiares, de 535,10 euros por cabeza.

Dentro de Castilla y León, las provincias de León, Valladolid y Burgos y Salamanca son por este orden las que mayor porcentaje de pensiones tienen sobre el total autonómico, con el 23,12%, 18,71% y 14,74%, respectivamente. La cuantía media de las pensiones contributivas en Castilla y León a 1 de agosto es de 980,69 euros, lo que supone un incremento interanual del 4% y cerca de doce euros menos que la media del país (992,35).

Pensiones no contributivas

Por otro lado, están las pensiones no contributivas, que son las que se otorgan a las personas que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (más del 76% de disminución en su capacidad laboral) o por vejez (mayores de 70 años sin cobertura previsional o no contributiva); están financiadas a través de aportaciones del Presupuesto del Estado a la Seguridad Social, figurando en el presupuesto de Imserso.

En Salamanca, el número de no contributivas fue de 3.815 en julio, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con una media mensual de 408,74 euros. Las de jubilación alcanzaron los 2.342 beneficiarios, con 389 euros de media, mientras que las de invalidez las obraron 1.473, con 439,88 de media.