Más de 4.000 personas solicitaron la ayuda de la justicia gratuita durante 2017

El Colegio de Abogados enarbola la bandera de las mejoras salariales para estos letrados con motivo del Día de la Justicia Gratuita

SALAMANCA Jueves, 12 julio 2018

Los brotes de la recuperación económica afloran en la sociedad española y, sin embargo, esta esperanzadora tendencia no se vislumbra en los juzgados salmantinos, donde a lo largo del primer semestre del presente año no se detectaron apenas variaciones en el apartado referido a las personas que, por las dificultades económicas que padecen, se vieron obligadas a solicitar la justicia gratuita con el fin de contar con un abogado de oficio, al que no tengan que pagar los pertinentes honorarios, para defender sus derechos. Ésta es una de las principales conclusiones del informe estadístico sobre la justicia gratuita y el turno de oficio en la provincia de Salamanca, que fue presentado ayer en el Colegio de Abogados, como llamativo preámbulo de la conmemoración en la jornada de hoy, tanto en Salamanca como en el resto del territorio nacional, del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Esta efeméride se viene celebrando cada 12 de julio en los 83 colegios de abogados de España para defender y divulgar la labor desplegada por estos letrados a través de los Servicios de Asistencia Jurídica.

En el caso específico de la provincia de Salamanca, sobresale especialmente un jugoso dato numérico, como es el hecho de que a lo largo de la pasada anualidad nada más y nada menos que 4.089 personas solicitaron las prestaciones de la justicia gratuita. La avalancha de datos facilitada ayer por el decano del Colegio Oficial de Abogados Eduardo Íscar Álvarez, y la responsable de la asistencia gratuita y del turno de oficio del citado colegio, Alicia Vaquero, pone de relieve que durante la pasada anualidad se tramitaron 5.226 expedientes por la modalidad del turno de oficio en la provincia salmantina, mientras que los asuntos de libre designación civil fueron 116. En cambio, durante el primer semestre de 2018 –desde enero hasta el pasado 30 de junio– se han contabilizado 2.898 asuntos en el turno de oficio, de los que 60 fueron de libre designación. Es decir, comparativamente no se aprecian oscilaciones de especial calibre entre ambas anualidades.

Un total de 423 abogados prestan servicio, según la última actualización del pasado 30 de junio, en el turno de oficio en Salamanca, lo que supone un leve incremento respecto a los 411 censados a fecha 31 diciembre de 2017. Por sexos, los hombres predominan numéricamente sobre las mujeres (217 frente a 206), la edad media se sitúa en los 46 años, y la media de experiencia de estos letrados se coloca en los 17 años, lo que viene a romper y desbaratar muchos tópicos y estereotipos que circulan y proliferan entre la opinión pública, que identifican a los profesionales del turno de oficio con abogados con escasa experiencia profesional. El letrado de oficio más veterano en Salamanca tiene 78 años y el más joven apenas 23.

Alicia Vaquero desveló que el número de reclamaciones por la labor desarrollada por el turno de oficio es muy bajo, con apenas 155 quejas, de las que solo seis acabaron en sanción tras la apertura del correspondiente expediente disciplinario. Además, las nuevas tecnologías se encuentran plenamente generalizadas, ya que el 100% de los tramitaciones de expedientes se hacen de manera digital.

Por su parte, el Servicio de Orientación Jurídica, que cuenta con 25 letrados especializados que han superado el examen de acceso, atendió diariamente a una media de 13 ciudadanos.

A lo largo del año 2017 se tramitó un promedio de 12 expedientes por letrado y en lo que llevamos de año se computa una media de seis expedientes. El tiempo medio de resolución de un expediente de justicia gratuita desde la presentación de la solicitud hasta la concesión definitiva también ha disminuido y se sitúa en estos momentos en solo 58 días. Además, durante los seis primeros meses de 2018 se han tramitado 2.640 expedientes. En términos aproximados, el 85% de los solicitantes consigue acogerse a las ventajas de la justicia gratuita y el 15% restante queda excluido, fundamentalmente, por superar el umbral de ingresos permitidos en la unidad familiar para disfrutar de estas ventajas.

El torbellino estadístico se complemente con otros datos, como los 311 abogados que prestan asistencia al detenido, con una media de siete asistencias por letrado.