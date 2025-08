Todo vuelve esta temporada en el Pucela

Esta es la temporada de los retornos en el Real Valladolid.

El club blanquivioleta ha buscado una y otra vez la manera de reconectar con ... su afición y consigo mismo tras el fiasco del curso pasado con múltiples guiños en forma de apelaciones al pasado y vueltas a casa.

Desde futbolistas a los diseños de las camisetas, pasando por técnicos en los Anexos y la dirección deportiva.

La nueva propiedad mexicana del Real Valladolid ha traído una fuerte inyección de pucelanismo, empezando por el fichaje de Iván Alejo, un futbolista vallisoletano con la recurrente aspiración de volver al club en el que se formó durante ocho años.

Después de casi una década de sueños frustrados, Alejo está de vuelta en el Pucela y las lágrimas que vertió en su presentación oficial recordaron el fin de las desilusiones previas y el comienzo de una nueva etapa blanquivioleta a los 30 años de edad.

Con Alejo, el Pucela acelera una tendencia 'vallisoletanizante', que tuvo un punto de clímax con la presencia de seis jugadores vallisoletanos a la vez en el segundo partido ante el Colo-Colo (con el asterisco de que se trataba de un partido de pretemporada)

También está de vuelta otro vallisoletano, Javier Baraja, exfutbolista de la cantera, excapitán de la primera plantilla y ahora entrenador al que se debe retirar el prefijo 'ex' de su condición de técnico del Promesas.

Porque Baraja ha retornado al club pucelano para dirigir al filial blanquivioleta tras su salida en 2021, cuando renunció al año de contrato que le restaba por una decisión personal.

Su regreso recupera las esencias de ese Promesas exitoso, que luchó por el ascenso a Segunda División (desde la extinta Segunda B) y al que clasificó para la Primera RFEF en sus dos años al frente del banquillo. Otra vuelta. Otro retorno emocional.

De alguna manera, Javier Baraja enlaza también con el diseño de las nuevas prendas de Kappa. En el verano de 1999, Baraja era un futbolista del Real Valladolid Promesas y el club recurrió a él como improvisado 'modelo' para presentar la primera equipación de aquel año en un acto rápido para fotógrafos en el estadio José Zorrilla.

De aquel curso nació la inspiración de la segunda camiseta, negra y violeta, que el Pucela vestirá de nuevo este año, equipación que también fue desvelada entonces junto a la zamarra que lucía un joven Javi Baraja.

El eterno retorno del Real Valladolid afecta a los diseños de las tres camisetas, empezando por la blanquivioleta, elástica en la que se han buscado reminiscencias nada menos que con la primera equipación que lució el Pucela tras su creación, allá por 1928, con el argumento de las cuatro rayas de color violeta como símbolo de la unión de los dos clubes fusionados, la Real Unión Deportiva y el Club Deportivo Español.

Pero también hay un regreso al pasado, esta vez más reciente, en la segunda elástica negrivioleta, un reverso cromático que apunta, como ya se ha indicado más arriba, al diseño de la campaña 1999-2000, aquella temporada en la que el Real Valladolid acabó octavo en la clasificación de Primera División de la mano de Gregorio Manzano con futbolistas que siguen en el imaginario de los aficionados con más recorrido (y algunos de aquellos jugadores, como Alberto López Moreno o Javier Torres Gómez, aún en el club en otros desempeños).

También arraiga con el pasado la tercera camiseta, que busca el simbolismo del amarillo y la espiga frontal para enlazar con los campos de trigo castellanos, «campos de nuestros pueblos, los de los padres de nuestros padres», como reflejaba la web del Real Valladolid en la última promoción de la zamarra.

El regreso de Víctor Orta ha cerrado otro largo círculo desde su salida del Pucela hace 19 años.

«Me voy con un club en el corazón para el resto de mi vida, con la suerte de haber aprendido y aprovechado una experiencia maravillosa», se despidió Orta el 29 de junio de 2006 con una larga lista de agradecimientos tras un año intenso en el Real Valladolid, el club que le dio la oportunidad de iniciarse en los despachos del fútbol profesional de la mano del entonces presidente, Carlos Suárez.

El pasado 1 de julio de 2025, Orta se presentó de nuevo en la sala de prensa de Zorrilla, convertido en el nuevo director deportivo blanquivioleta, ahora de la mano del grupo Ignite Sports Spain.

«Veo trabajadores con los que compartí hace veinte años una primera experiencia, en la que llegué con muchísima ilusión y me ayudasteis un montón. Llego con mucha más ilusión ahora. Quiero que me ayudéis el doble», subrayó un Orta mucho más maduro (aunque con la pasión intacta), con otro nexo directo y muy simbólico sentado en la primera fila: el ex director deportivo Ramón Martínez, en un nuevo guiño a la historia blanquivioleta.

Todo vuelve este año en el Real Valladolid, también la ilusión que se encogió el curso pasado y el inquebrantable compromiso de la afición con el club, con cifra récord de renovaciones en Segunda y camino del 'no hay abonos' que logró la última campaña en Primera División con la plusmarca histórica de los 24.000 carnés.

Se espera que vuelvan los triunfos, las tardes de alegría, el orgullo por ver jugar y ganar al Pucela.

Y, también, por supuesto, que este 'revival' acabe con otra fiesta de ascenso y la consolidación en próximos años del Real Valladolid en la máxima categoría del fútbol español, sin la inestabilidad de los últimos tiempos.

La temporada de las 'vueltas' llega cargada de expectativas en el estadio Zorrilla.