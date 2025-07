Un socio de Julio Senn asesoró a Ignite Sports en la compra del Real Valladolid

El abogado Alfredo Garzón Vicente ha desempeñado un papel clave en los dos últimos procesos de compraventa del Real Valladolid. Garzón fue uno de los ... integrantes del despacho de Senn Ferrero Asociados que asesoró directamente a Carlos Suárez en la venta del club a Ronaldo Nazário en 2018 y su rol ha vuelto a resultar determinante en la adquisición por parte de Ignite Sports Spain del 54,36% de las acciones del Real Valladolid. Esta vez, Alfredo Garzón ha ejecutado la entrada del grupo que encabeza Gabriel Solares a través de DYO Sports Finance, una «plataforma autónoma y especializada que va más allá de la asesoría legal y fiscal, posicionándose como una firma de asesoría financiera, legal y estratégica totalmente integrada», según se define en su página web.

DYO Sports emitió un comunicado en inglés coincidiendo con la presentación de la nueva propiedad blanquivioleta en la sala de prensa del estadio José Zorrilla bajo el titular: «DYO Sports Finance lidera la adquisición mayoritaria del Real Valladolid CF por parte de Ignite Sports». En el texto, esta firma apunta que «ha asesorado con éxito a Ignite Sports en la adquisición de una participación mayoritaria» en la entidad, en una «transacción» que califica de «histórica» y que «marca un nuevo capítulo en la propiedad del club» tras quedar respaldada por «una experiencia legal, financiera y regulatoria integral».

«El acuerdo fortalece el liderazgo de DYO Sports Finance en el asesoramiento de fusiones, adquisiciones y transacciones de inversión en el sector deportivo, con un enfoque en clubes de fútbol y acuerdos transfronterizos. Felicidades a Senn Ferrero Asociados Sports Entertainment por asesorar a Ronaldo en la venta y a Cuatrecasas por apoyar a Ben Oldman en la adquisición de una participación minoritaria. Agradecemos a Ignite Sports Spain por su confianza y a todas las partes involucradas pos su profesionalismo. DYO sigue comprometido con proyectos de inversión deportiva transformadores y sostenibles», finalizó el comunicado.

Alfredo Garzón creó DYO Sports Finance en enero de 2025. Según su currículum 'online', este abogado ha formado parte como socio del despacho de Julio Senn desde 2014 hasta fecha muy reciente (aparece como mes de finalización junio de 2025, aunque en la web de Senn Ferrero Asociados continúa su nombre como uno de los socios del bufete).

DYO Sports Finance tiene su sede social en la Plaza de la Lealtad número 3, quinta planta, la misma dirección donde se ubica el despacho de Julio Senn y Javier Ferrero Muñoz, secretario no consejero del Consejo de Administración del Real Valladolid durante la presidencia de Ronaldo Nazário en el club blanquivioleta, órgano pendiente de renovación tras la llegada de nuevos propietarios. Ese domicilio de la Plaza de la Lealtad 3 quinta planta es también el de Tara Sports 2018, la sociedad limitada uniupersonal creada por el despacho de Julio Senn con la que Ronaldo controlaba la mayoría accionarial del club antes de su venta a Ignite Sports Spain y Ben Oldman Loan Partners.

El proceso de compraventa del Real Valladolid al grupo de inversionistas norteamericanos en el anonimato que encabeza Gabriel Solares (copresidente del club blanquivioleta junto a Enrique Uruñuela) comenzó en febrero de 2025, según explicó el propio Solares durante la presentación oficial de la nueva propiedad blanquivioleta en Zorrilla. Garzón, socio en esas fechas del despacho de Julio Senn, se encargó de que las negociaciones llegasen de nuevo a buen puerto, como ya había hecho en 2018 con Suárez y Ronaldo. Entonces, Garzón asesoró a Suárez y su esposa, Marta Urgoiti, en la venta del Real Valladolid al exfutbolista brasileño. El bufete de Julio Senn representa a Ronaldo desde 2011.

Los vínculos de la nueva propiedad del Real Valladolid con Alfredo Garzón continúan ahora, aunque a través de DYO Sports Finance. Gabriel Solares explicó durante la presentación del pasado martes que Ignite Sports Spain mantiene a DYO como asesores tras el proceso de venta, mientras que Ben Oldman Loan Partners cuenta con el despacho Cuatrecasas como encargado de la asesoría legal. «Haremos un análisis de cuáles serán los mejores asesores para la institución», añadió el copresidente al ser preguntado por qué papel puede desempeñar Julio Senn en el nuevo proyecto.

Alfredo Garzón tiene más vinculaciones con el mundo del fútbol, ya que sigue apareciendo en la página web del CD Leganés como secretario no consejero del consejo de administración del club madrileño. En ese órgano directivo también figura como consejero-vocal Juan Porras Pedraza, el socio-director de Lawyers and Accountants, la asesoría madrileña especializada en facilitar el camino a empresarios extranjeros que desean establecerse en España y que vendió la 'empresa dormida' Rialto Investments a Gabriel Solares para su posterior inscripción en el Registro Mercantil ya lista para operar bajo la nueva denominación Ignite Sports Spain SL y con Solares como socio y administrador único. Además, Garzón participó en la venta del Badajoz al empresario mexicano José Luis Orantes, a través de la sociedad Atlantic Capital 2000, creada inicialmente por Lawyers and Accountants y que cambió su domicilio social a la Plaza de la Lealtad 3 quinta planta.

Actualmente, DYO Sports Finance cuenta con cuatro miembros asociados. Además de Alfredo Garzón Vicente, en esta firma que asesora a Ignite Sports Spain figuran Patricia Galán Olleros, especialista en el mundo del deporte profesional, que también sigue en el listado como integrante del bufete de Julio Senn, en este caso como 'senior associate'. DYO Se completa con los asociados Gonzalo María Querejeta Roca e Íñigo Pasquín Llorente.